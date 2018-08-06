Украина хочет прекратить железнодорожное сообщение с Москвой

Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

Власти Украины сейчас рассматривают вариант полного закрытия перевозок, рассказал Владимир Омелян в эфире телепрограммы «Завтрак с 1+1». О том, что такой вопрос обсуждается, еще весной прошлого года узнал «Коммерсант». Позже министр инфраструктуры страны сообщил, что вопрос об отказе от железнодорожного сообщения между странами должен быть решен в 2018 году. Омелян объяснил эти планы тем, что Россия построила пути в обход Украины. Убытки от прекращения сообщения, по словам министра, составили бы всего одну гривну – именно столько РЖД платила за транзит. Отмечу, что на сегодняшний день между странами нет прямых поездов российского формирования. Через территорию Украины транзитом курсирует единственный российский поезд — Кишинев-Москва. Остальные поезда, соединяющие страны, принадлежат украинским железным дорогам и жд-компаниям стран СНГ.

В российской Госдуме возможность прекращения железнодорожного сообщения между странами назвали «политической агиткой» и отметили, что ущерб для Украины будет гора