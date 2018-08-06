Украина хочет прекратить железнодорожное сообщение с Москвой
Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
Власти Украины сейчас рассматривают вариант полного закрытия перевозок, рассказал Владимир Омелян в эфире телепрограммы «Завтрак с 1+1». О том, что такой вопрос обсуждается, еще весной прошлого года узнал «Коммерсант». Позже министр инфраструктуры страны сообщил, что вопрос об отказе от железнодорожного сообщения между странами должен быть решен в 2018 году. Омелян объяснил эти планы тем, что Россия построила пути в обход Украины. Убытки от прекращения сообщения, по словам министра, составили бы всего одну гривну – именно столько РЖД платила за транзит. Отмечу, что на сегодняшний день между странами нет прямых поездов российского формирования. Через территорию Украины транзитом курсирует единственный российский поезд — Кишинев-Москва. Остальные поезда, соединяющие страны, принадлежат украинским железным дорогам и жд-компаниям стран СНГ.
В российской Госдуме возможность прекращения железнодорожного сообщения между странами назвали «политической агиткой» и отметили, что ущерб для Украины будет гора
Комментарии30
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ostapbey 06 августа 2018 | 15:05
Тирасполь ЙОК???
Но очереди Сувалки.
Даже..
jjuddgge_ddrredd 06 августа 2018 | 15:07
Если бы Путя не был бы таким трусом, давно бы надо минимизировать все контакты с Украиной.
Лучше бы провели силовую операцию на Донбассе,взяли бы Мариуполь и и избавили население восточнее Днепра от бандеровских нацистоффф и их издевательств. Но Путя слишком труслив для такого, он только может по-мелкому гадить Америке и бесконечные "хитрые планы", из-за которых вместо полноценного русского Донбасса до Мариуполя - какой-то огрызок со страдающим населением
Путя обещал прекратить транзит энергоресурсов, пальчиком грозил. И?
Слишком много бездарных поп-"звёзд" из Украины на сценах России. Тьфу! Афиши - это в 50% случаев реклама всяких там Лорак и проч. мусор. Концертная мафия.
Гастарбайтеры на стройках из Украины - ленивы и халтурщики. Как молдаване.
Не советую никому связываться при ремонте квартир с "мастерами" из Молдавии или Украины. Есть официальные приличные фирмы, приедут молодые русские ребята, москвичи между прочим, или из области, сделают чуть подороже по оф. расценкам, но будет очень качественно.
Таджики работают аккуратнее хохлов и молдаван, идеальные подсобные рабочие.
ЗЫ. Хотя у нас в дачном посёлке уже много лет трудятся лдва хлопчика, из Винницы, между прочим. Неплохо работают - сторожа официально, но и забор могут отремонтировать, и скамейку анкерными болтами привинтить на участве. И недорого. Главное - без бандеровских заскоков они. Хотя это в Москве. Может, когда к себе на Родину приезжают, скачут и орут
"Маскаляку на гиляку" и "Маскалей на ножи". Не знаю...хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 06 августа 2018 | 15:10
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. На Донбассе уже погибли по некоторым данным более 10 тыс. мирных жителей, людей. Укровояки раздолбали в хлам знаменитую Горловку.
А пригожинские поддонки, которые ничем не лучше бандеротроллей, пишут о том, что мол украинский народ САМ должен свергнуть бандеровскую Власть.
Неужели кто-то всерьёз считает, что в Донбассе действовали исключительно трактористы и шахтёры против бандеровцев? Почитайте Стрелкова. Он прямо пишет, что на Донбассе действует регулярная российская Армия, к Мариуполю шла регулярная русская армия под названием Военторг и "отпускники", которая легко могла взять Мариуполь тогда, но Путя стал рисовать "хитрые планы", которые закончились фиаско. Боинг был сбит российским "БУКом по трагической ошибке, это доказано фактологией. Вот к чему привели "хитрые планы" от Пути. Операция в Славянске - пробный шар ФСБ с целью посмотреть, как пойдут дела.
У бандеровцев - регулярная армия там, та Востоке Украины, и с ней может справиться только регулярная армия( Военторг и отпускники ).
Вы, пригожинские, так же омерзительны, как бандеротролли. Никакой Югославии не будет. Всё, что восточнее Днепра - элементарно можно вернуть в Россию.
Просто ваш босс Пригожин и его шеф Путя - трусливые поддонки...хе-хе.
ostapbey 06 августа 2018 | 15:13
jjuddgge_ddrredd: хе хе???
Никто тебе не видит??
А ведь ты и на боярку к ужину не накопипастишь..
Будешь подмышкой аппетит возбуждать.
Как Ромуальдыч заколдобленный.
Даже..
jjuddgge_ddrredd 06 августа 2018 | 15:17
ostapbey: Брысь, майданутая бандеровская глиста. Ты слишком однообразна и всем давно уже навеваешь скуку. Даже.
jjuddgge_ddrredd 06 августа 2018 | 15:20
ostapbey: jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Интернетная глиста, конечно. А так, формально, этот правнучек Паниковского и Эллочки-людоедочки, косящий под Остапа бендера - человек конечно. Майданутый, но человек. Даже)))
kalkush 06 августа 2018 | 15:33
jjuddgge_ddrredd:Товарищ , пейсатель, да ты ничем не лучше бандеровцев. Так же скачешь, но по другую сторону веревки. Люди должны искать мира, а брызгать слюной, как ты.
kotvinder2 06 августа 2018 | 15:15
jjuddgge_ddrredd: Что есть то есть... Только нашей элите нынче не до Донбасса, сначала надо у себя пенсионеров проредить, для пущей экономии.
jjuddgge_ddrredd 06 августа 2018 | 15:25
kotvinder2: В том то и дело. И не элита они вовсе, а гэбнявые пустоголовые жулики и воры, к тому же совершенно не разбирающиеся в экономике, которым повезло с самым терпеливым народом в Мире и самой богатой станой в Мире по полезным ископаемым...
post_v 06 августа 2018 | 15:11
ostapbey:
=========
1918 год:
план командования Красной Армии сводился к следующему:
1) прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Доном;
2) открыть сообщение с Донбассом в обход Северо-Донецкой железной дороги;
3) установить связь между Харьковом и Воронежем;
4) наладить связь с Северным Кавказом
parasuk_ 06 августа 2018 | 15:14
ostapbey: Немного статистики :)
№5/6 Киев - Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли
№70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн грн
https://lb.ua/economics/2018/02/15/390210_poezd_kievmoskva_stal_samim.html
Украинда страна неизличимых дураков :)
ostapbey 06 августа 2018 | 15:18
parasuk_: а Кацапунда дураков излечимых
И ты даже не пару сук пилил с женой на вагоны.
В Лугандонии..
Не переживай будешь КУКУШКУ пускать по крымскому мосту в Севастополь.
Даже.;.
ostapbey 06 августа 2018 | 15:21
.Куку́шка — короткий, от одного до нескольких вагонов, пассажирский или товарно-пассажирский (грузо-пассажирский) поезд местного сообщения...Курсирует не на интенсивных пригородных участках, а на разного рода дополнительных малодеятельных в смысле пригородного / местного сообщения участках и малозагруженных железнодорожных ветках.
Кроме того, «Кукушками» называют небольшие по размеру танк-(под картонные Арматы )паровозы стандартной русской колеи (5 футов) или любые паровозы — тендерные и танки — узкоколейных железных дорог.
Даже...
parasuk_ 06 августа 2018 | 15:25
ostapbey: Тю. А у ваших тюркских родственников тоже майданы есть. Только он у них ишак-майдан, а не майдан незалежности называется. Интересно почему :)
parasuk_ 06 августа 2018 | 15:22
ostapbey: Ты не расстраивайся. Будешь теперь на заработки в Россию на ослике ездить. Дешево и гуманно, будете менять друг друга по дороге. Разницы никто не заметит.
kottigr1 06 августа 2018 | 15:25
parasuk_: 27—28% людей в России живет без канализации, то есть как бы вообще без туалетов.
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Голикова: В трети российских медицинских организаций нет водопровода и канализации.
Почти в трех тысячах российских школ отсутствует канализация. В 260 нет отапливаемых туалетов, — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
У такого грозного завоевателя как Вы от "Величия России" зимой попа к дырке не примерзает ?
parasuk_ 06 августа 2018 | 15:31
kottigr1: Миллионы украинцев не могут помыться потому что акция прикрути теперь распространяется и на воду. Впрочем, чистоплотность никогда не была присущей потомкам протоукров добродетелью. Русские люди со времен Рюрика приобщают мозгожопых невежд вроде вас к свету цивилизации
ostapbey 06 августа 2018 | 15:35
parasuk_: а ну ка расскажы про слово БАНЯ..
И как ты по черному в бане по черному тараканов на щи собираешь.
Голышом по морозцу..
Даже..
ostapbey 06 августа 2018 | 15:31
parasuk_: на ослике??
На одном??
А жену оставишь дяде, чтоб она тебе осленка тебе родила поумнее чем ты??
А я разницу замечу.. у тебя под хвостом бандеровский след остался.
От лопаты.
Даже..))
a_111111 06 августа 2018 | 15:06
Там же ездят граждане Украины - то есть разбомбить Воронеж, в украинском варианте
kondrakot 06 августа 2018 | 15:27
a_111111: Ну так Россия - не монополист по части государственного кретинизма, как и показывает сия инициатива. Они что, думают, что из Москвы в Киев поездом Путин или бандиты в лугандон ездят?
noxepy_7_40_ 06 августа 2018 | 15:06
Хохляцкая народная игра - "Добей Украину".
В госадминистрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") ранее сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев - Москва", он принес почти шесть миллионов долларов прибыли. Тем не менее пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине оказались в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).
sg93 06 августа 2018 | 15:07
Батька сплясал гопака от счастья )))
ostapbey 06 августа 2018 | 15:15
sg93: ????
Так и твоего батьку скастрировали??? Из за поребриком достали этого лилипута злые бандеровцы??
А было хоть что??
Даже??
ramun 06 августа 2018 | 15:11
Давно пора.
andreyoo 06 августа 2018 | 15:12
Сейчас, конечно, хомяч... наши либеральные коллеги объяснят насколько это правильно, и что давно надо было, и что можно ли представить чтоб в 1942-м....
У меня разве что вопросы. А если "можно ли представит в 1942-м", то почему, закрывая авиасообщение, оставили ж/д? И почему сейчас рассуждая о закрытии ж/д Омельян умалчивает про авто? И почему ратуя за закрытие авиа-, ж/д- и (может быть дозреют) автомобильное сообщение, Украина всячески возражает против прекращения трупроводного?
Не ту страну назвали Эстонией?
terens 06 августа 2018 | 15:12
скорей бы уже. я бы им еще подкинул идейку перекрыть газопровод чтобы газ оккупантов не жег их сердца.
kp6ic 06 августа 2018 | 15:19
молодцы.
parasuk_ 06 августа 2018 | 15:20
Потомки протоукров любят плясать гопака на граблях. Как начали в 2013, так до сих пор не остановиться не могут :)
ostapbey 06 августа 2018 | 15:25
parasuk_:????
Так ты чего безкозырку снял??
В безкозырке тебя каждый дурак России помнил. Как ты выплясывал "яблочко"..и камни с неба пророчил.
А теперь только пара сук.
Даже..