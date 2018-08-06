В России в этом году увековечат 20 мест казни евреев в годы войны
Об этом Интерфаксу сообщили в российском Еврейском конгрессе. Так, памятники жертвам Холокоста появятся, в частности, в поселках Брянской, Волгоградской, Орловской областей и в Калмыкии.
Гранитные обелиски планируют открыть до коцна октября.
Комментарии8
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persev Виктор Перцев 06 августа 2018 | 14:48
Да, и это правильно!
shplint_05 06 августа 2018 | 14:54
Опять евреи! Сколько можно?
grossalexis082018 06 августа 2018 | 15:02
shplint_05: Ну мы же не виноваты. что у вас лапотники память то отшибло нахрен. Ну вот ты мерзлота помнишь, что было на Никольской 23 ?
persev Виктор Перцев 06 августа 2018 | 15:13
shplint_05: Уважаемый Олег Николаевич!
Россия многонациональная страна и только в этом качестве её сила.
allasc 06 августа 2018 | 15:00
русские этож не евреи.... гои должны знать свое место
zztop1960 06 августа 2018 | 15:01
Как показывают результаты опросов населения граничащих с Белоруссией российских районов, местное население, разделяя многие антисемитские предрассудки и зачастую обвиняя евреев в «пассивности», в своей массе всё же не одобряло Холокост (хотя и редко выказывало сочувствие евреям, подчеркивая наличие жертв среди собственной этнической группы). Другие местные жители активно участвовали в уничтожении евреев и разграблении их имущества. Большинство же занимало нейтральную позицию, не предпринимая никаких действий. Некоторые жители РСФСР на неоккупированных территориях декларировали безразличие к страданиям евреев или даже готовность способствовать их истреблению в случае прихода немцев. По мнению историка Олега Будницкого, антисемитские настроения среди населения РСФСР были довольно распространены; именно с ними учёный связывает замалчивание Холокоста и позднесталинский государственный антисемитизм. Из Вики
captainobvious 06 августа 2018 | 15:17
zztop1960: в те времена бытовой антисемитизм был неотъемлемой частью и спутником антисоветчины. Поскреби антисоветчика, а из-под благопристойной псевдо-западнической скорлупы полезет шерсть махрового антисемитизма. Архетипический пример - Солженицын.
radionews 06 августа 2018 | 15:17
А в Калмыкии евреев уничтожали тоже фашисты?
А кто сжёг 700 чеченцев в сарае в 1944-м, 23 февраля?
А в Крыму какие гитлеровцы выселили за 24 часа 100000 телячьими вагонами?
Видимо, это все проявление нерушимой дружбы русского и германского народа, скрепленной кровью.