В России в этом году увековечат 20 мест казни евреев в годы войны

Об этом Интерфаксу сообщили в российском Еврейском конгрессе. Так, памятники жертвам Холокоста появятся, в частности, в поселках Брянской, Волгоградской, Орловской областей и в Калмыкии.

Гранитные обелиски планируют открыть до коцна октября.