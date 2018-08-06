Минэкономразвития предлагает увеличить тарифы ЖКХ из-за роста налога на добавленную стоимость
Напомним, что он вырос с 18 до 20% с 1-го января.
В пресс-службе ведомства Известиям сказали, что повышение тарифов поможет покрыть убытки ресурсоснабжающих организаций.
Ранее с аналогичным предложением в правительство обратилась ассоциация «ЖКХ и городская среда».
Комментарии25
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tvitov66 06 августа 2018 | 14:37
Давно пора! Иначе наши холопы не поймут как им крупно повезло с царём и боярами
mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 14:40
Повышение тарифов жкх позволит сделать жизнь народонаселения ещё более комфортной и счастливой!
tvitov66 06 августа 2018 | 14:43
mikhail_spb_: нацДидер то и не догадывался, как поднимется ВВП с ЖКХ, когда намедни подписывал повышение НДС ... подмахнул не глядя - вперде ПРОРЫВ!
vikwlad 06 августа 2018 | 15:02
Как у этих идиотов "в зобу дыханье" спёрло от головокружительных успехов по ограблению будущих пенсионеров и по увеличению НДС. Раз, мол, народ сильно не возбудился, то можно и дальше его гнобить.
tvitov66 06 августа 2018 | 15:07
vikwlad: народ не просто молчит, походу нашим терпилам сие даже нравится
tks 06 августа 2018 | 14:54
mikhail_spb_: Тут идея мелькнула, её особо не афишируют пока - это в платежах за коммуналку предусмотреть особую графу "антитеррористическая безопасность". Сюрпрайз готовится для путорашек.
radionews 06 августа 2018 | 15:02
tks: во-во, а ещё беспроцентный госзаем на ползарплаты, увеличение рабочего дня, уменьшение отпуска и выездные визы.
tks 06 августа 2018 | 15:03
radionews: Минимум усилий - зато какой ЭФФЕКТ!!
vikwlad 06 августа 2018 | 15:08
Интересные вещи происходят в нашем колхозе! Сначала повышают НДС, а потом, ссылаясь на это повышение, хотят повысить и тарифы на коммуналку. Гениально придумано!
vikwlad 06 августа 2018 | 15:12
А через месяц введут налог на воздух, ссылаясь на то, что повысились тарифы на коммуналку.
yralez 06 августа 2018 | 14:44
А в связи с ограблением стариков что нужно повысить ?
Неужели так даром для холопей ограбление пройдет ?
danko1 06 августа 2018 | 15:08
yralez: Так повышение НДС Путин УЖЕ назвал в майских указах повышением уровня жизни населения, на которое якобы 2% НДС направят.
viktorova 06 августа 2018 | 14:44
Почему минздрав дремлет? Срочно поднять цены на лекарства, чтобы возместить возросший НДС! К тому же все больше и больше холопов до пенсии доживает.
tvitov66 06 августа 2018 | 14:46
viktorova: не переживайте - подорожает, не сомневайтесь
nf5096004 06 августа 2018 | 14:49
viktorova: а вы думаете, что цены на лекарства не повысят? Их постоянно повышают, молча.
tvitov66 06 августа 2018 | 14:59
nf5096004: почему молча? Они с помпой ещё по всем телевизерам сверхдержавы провозгласят сие действо заботой о народе
tag188 06 августа 2018 | 14:47
Народ молчит, а молчание, как известно -- знак согласия.
Значит можно повышать.
bossalex 06 августа 2018 | 14:48
Да что там мелочится сразу на 20%
pol_55 06 августа 2018 | 15:08
bossalex: Точно как в анекдоте.
*Купил за рупь,продал за три и на эти жалкие 2% существую.*
tks 06 августа 2018 | 14:52
Вводят с 01.01.2019, а тарифы будут увеличивать сейчас! Блеск!!
darkshadownet_ 06 августа 2018 | 15:13
tks: да, иначе отопительный сезон окончится раньше потепления. Ресурсоснабжающие из своего кармана дотировать не будут... Бороться надо с этим ндс... Но эти ндс уж точно пропихнут
riots 06 августа 2018 | 14:54
Прейскурант за Крым и Донбасс расширяется и дополняется.
Мои поздравления.
i_c_e 06 августа 2018 | 15:11
Я понимаю, что «бухгалтерию» можно по-разному считать. Но как-то странно звучит «покрытие убытков» и «налог на добавлнную стоимость». Если «бедняги» убытки терпят — какие налоги? А если «в прибыли» — какие убытки покрывать?
nehoroshiy 06 августа 2018 | 15:13
Прорыв цен в экономике, оказалось. А вы что подумали?
clandestino 06 августа 2018 | 15:28
А говорили - Миша 2%. Кстати, бездоказательно. Теперь вонючая портянь знает, кто на самом деле 2%?