СК возбудил два уголовных дела против бывшего начальника исправительной колонии, где отбывал наказание активист Дадин
Следственный комитет подтвердил, что против Сергея Коссиева — бывшего начальника исправительной колонии №7 в карельском городе Сегежа, где отбывал наказание гражданский активист Ильдар Дадин, возбудили два уголовных дела – за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Вместе с Коссиевым обвиняемым стал его бывший заместитель Анатолий Луис за получение взятки должностным лицом.
Огласка вокруг колонии позволила бизнесменам, которые платили дань руководству колонии, отстоять свои интересы, сказал нам бывший политзаключенный Ильдар Дадин.
На самом же деле, издевательства над заключенными и пытки в этой колонии никого не интересуют, заключил Ильдар Дадин.
Комментарии2
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zemljanka 06 августа 2018 | 14:42
Ильдару - респект.
И журналистам Новой.
Кампания - во благо. Хоть немногих садистов заменят...
kukrynx 06 августа 2018 | 14:45
Слишком долго возбуждался СК.