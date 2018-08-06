Компания Мейл.ру выступила против уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях.
В специальном заявлении говорится, что все несправедливо осужденные должны быть амнистированы, поскольку очень часто действия правоохранительных органов не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях оказывается немотивированно-жесткой.
Напомним, — Мейл.ру владеет, в частности, соцсетью ВКонтакте, против пользователей которой возбуждается большинство подобных дел.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 06 августа 2018 | 14:49
Слишком много доносов было от деятелей этой лавочки. Видимо, поняли, что вскоре это им аукнется- и решили продемонстрировать свою нормальность...
vikwlad 06 августа 2018 | 15:24
Т. е., если кто-то зарегистрируется ВКонтакте под псевдонимом, то Майл.ру его не выдаст ФСБ? Не верю!
viktorova 06 августа 2018 | 14:49
Неужели раньше такому заявлению только Бастрыкин мешал?
vsokolov 06 августа 2018 | 14:53
Тенденция наказывать на слова, а не за действия набирает обороты во всем мире. Свободы слова больше нет нигде. Есть только свобода "правильного" слова. За неправильное слово тебя обвинят в "разжигании" чего-нибудь и дадут срок.
booza 06 августа 2018 | 14:53
Что там за крик? -- Овцу задрали, -- сказал кто-то.
-- Кто задрал?! Я спрашиваю: кто посмел задрать овцу во время собрания? -- Ну, я задрал. Нечаянно, -- сказал одноглазый волк. -- Она первая начала. Я защищался.
-- Все слышали? -- вожак одобрительно кивнул головой. -- Волк нашел в себе мужество сказать "Это сделал я!" Вот пример самокритики! Поняли овцы, как надо теперь себя вести? Если кто-либо из вас нечаянно кого-то загрыз или задрал, -- не надо замалчивать! Выйди и честно скажи! Увидите, вам сразу станет легче!
Одноглазый, тебе стало легче?
-- Намного! -- одноглазый икнул.
-- Поймите вы! -- сказал вожак. -- Только так, называя вещи своими именами, мы пойдем бок о бок вперед, при этом честно глядя друг другу в глаза! А сейчас сделаем небольшой перерыв. Желающие могут перекусить. Прямо тут. После перерыва обсудим положение с бараниной.
serjo1977 06 августа 2018 | 15:05
Слишком поздно - есть реальные жертвы, поэтому репутацию уже не спасти. Это вам не вирусный браузер.
radionews 06 августа 2018 | 15:05
Отец родной!!!
Неужели перестанут сажать за мыслепреступления???