Компания Мейл.ру выступила против уголовных дел за  лайки и репосты в соцсетях.

В специальном заявлении говорится, что все несправедливо осужденные должны быть амнистированы, поскольку очень часто действия правоохранительных органов не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях оказывается немотивированно-жесткой.

Напомним, — Мейл.ру владеет, в частности, соцсетью ВКонтакте, против пользователей которой возбуждается большинство подобных дел.