«Кристофер Робин» не смог обогнать Тома Круза в мировом кинопрокате

«Миссия невыполнима: Последствия» опережает по кассовым сборам новый мультфильм студии Walt Disney на фоне запрета показа картины про медвежонка в Китае.

Очередная, уже шестая, серия про суперагента Итана Ханта американского режиссера Кристофера Маккуорри показывает лучший результат за всю 20-летнюю историю этого боевика. Общие сборы на данный момент уже преодолели отметку в 329 миллионов долларов, почти вдвое превысив бюджет картины.

При этом анимационно-игровая комедия Марка Форстера, созданная по мотивам произведений Алана Милна стартовала с отметки в 25 миллионов долларов в домашнем прокате. За пределами США собрано еще 4 миллиона. Издание Hollywood Reporter отмечает, что такая ситуация непривычна для Disney, поскольку мультфильмы студии обычно становятся безоговорочными лидерами американского проката в дебютные выходные.

«Кристофер Робин» – это история повзрослевшего героя всемирноизвестной книжки про плюшевого медвежонка. Он встречает своего друга детства, Вини, с которым отправляется в Стоакровый лес, где их ждут очередные приключения.

Между тем, этот миролюбивый семейный фильм не покажут в Китае. Официально причина не называется. Однако западные СМИ уверены, это связано с популярным у китайских оппозиционеров сравнением председателя КНР Си Цзиньпина с Винни-Пухом. В интернете давно гуляют мемы с персонажами сказки и политиками.

По предварительным прогнозам, из-за китайской цензуры корпорация Walt Disney может потерять до 100 миллионов долларов.