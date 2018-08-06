В Глазго продолжается Первый объединенный Чемпионат Европы по летним видам спорта

Очередное золото в копилку российской команды принесла синхронистка Светлана Колисниченко.

Очередная победа российского синхронного плавания на Чемпионате Европы никого не удивила. Светлана Колесниченко днем ранее уверенно победила в дуэте с Варварой Субботиной. А сегодня на голову обошла всех соперниц в индивидуальной технической программе. Это уже четвертое Золото, завоеванное нашими синхронистками в Глазго.

При этом условия как для выступлений, так и для тренировок в Шотландии не выдерживают никакой критики. Как отметила тренер российской команды Татьяна Покровская, воду в бассейне так щедро разбавляют хлоркой, что спортсменкам приходится выступать практически вслепую. А тренировочный бассейн с глубиной всего в метр-полтора напоминает в буквальном смысле лягушатник.

Есть проблемы и у организаторов турнира по плаванию. Так, в субботу во время заплывов вечерней сессии произошёл сбой в системе хронометража. Проведённое расследование показало, что система ошибочно сократила время, показанное пловцами сразу в девяти заплывах.

Добавим, что сборная России на объединенном Чемпионате Европы продолжает лидировать в неофициальном медальном зачете. В копилке российских спортсменов уже 11 золотых наград