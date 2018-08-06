Землетрясение в  районе индонезийских островов Гили унесло жизни 91 человека, сотни получили ранения

Посольство поддерживает связь с россиянами на индонезийских курортах и готово оперативно рассмотреть любое обращение, — заявил ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Денис Тетюшин.

«Пострадавших нет. Россиян на двух островах около шести тысяч человек. Шесть тысяч человек включают в себя как проживающих на данных островах постоянно, так и туристов».

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