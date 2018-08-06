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14:07, 06 августа 2018

Роснефть объявила о начале первого в своей истории обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов

«Чудными» называет планы Роснефти бывший министр экономики Андрей Нечаев. Он предположил, что компания хочет привлечь нового инвестора
Программа продлится до 2020 года. Все приобретённые акции будут размещаться на балансе Роснефти. После того, как программа закончится, решение об их дальнейшей судье примет совет директоров, сообщает РБК

Комментарии

6

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sokal123 06 августа 2018 | 14:22

Давай давай выкупай по-быстрому ,может успеешь до развала.

tvitov66 06 августа 2018 | 14:32

sokal123: Дык они сперва за заёмные у ВТБ деньги выкупили себе в карман, займ погасили из резерва (что смараторили /читать украли/ из ПФ), а теперь продают государству за бюджетные средства ... МНОГОХОДОВОЧКА однако

ed10075 06 августа 2018 | 14:46

"Наперсточники" придумали новый способ охмурить лохов-инвесторов.

riots 06 августа 2018 | 14:57

Такое происходит когда в компании денег или очень много или их нет вовсе.

ivanbel 06 августа 2018 | 14:58

Видно прогноз роста акций неутешительный, вот они и решили свои сбросить государству по повышенной цене.

vilingrad 06 августа 2018 | 15:03

"Мама, роди меня обратно!"(с)

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