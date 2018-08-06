Роснефть объявила о начале первого в своей истории обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов

«Чудными» называет планы Роснефти бывший министр экономики Андрей Нечаев. Он предположил, что компания хочет привлечь нового инвестора

Программа продлится до 2020 года. Все приобретённые акции будут размещаться на балансе Роснефти. После того, как программа закончится, решение об их дальнейшей судье примет совет директоров, сообщает РБК