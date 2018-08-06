Компания Мейл.ру Групп предлагает объявить амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях
Компания Мейл.ру Групп предлагает объявить амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях и декриминализацию подобных случаев. В компании считают, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены, и готовы предложить помощь своих специалистов, — сообщает Интерфакс.
Комментарии2
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nikolaitschi 06 августа 2018 | 14:18
Испугались, что всех пользователей пересажают? Или задумались о том, что рано или поздно люди поймут, что пользоваться подобными сетями, все равно что писать доносы на самого себя и своих товарищей? А так они показали, что как Путин огорчен судьбой обманутых им пенсионеров, так и они переживают за судьбу своих посаженных пользователей. Как они все страдают!!!
vlabumur 06 августа 2018 | 15:00
объявить амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетя
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Реальные сроки за репосты и лайки это слишком.