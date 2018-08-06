Роскомнадзор превысил свои полномочия, блокируя мессенджер Телеграмм, — пишет газета «Ведомости» в статье «Прокуроры ни при чем» — ссылаясь на документы генпрокуратуры.

Представители Роскомнадзора отказались отвечать на вопросы Ведомостей, заявив, что позиция ведомства будет изложена в суде.