Роскомнадзор превысил свои полномочия, блокируя мессенджер Телеграмм
Роскомнадзор превысил свои полномочия, блокируя мессенджер Телеграмм, — пишет газета «Ведомости» в статье «Прокуроры ни при чем» — ссылаясь на документы генпрокуратуры.
Представители Роскомнадзора отказались отвечать на вопросы Ведомостей, заявив, что позиция ведомства будет изложена в суде.
Комментарии5
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gvs 06 августа 2018 | 14:13
Роскомпозор превысил не только полномочия, но и свои возможности ))))
sokal123 06 августа 2018 | 14:20
gvs: Все все превышают свои полномочия и суды и прокуратура и менты и вертухаи и пахан - никто не ропщет.
piter_ug 06 августа 2018 | 14:40
Выход один - назначить стрелочником например уборщицу этой конторки и наказать ее за превышение полномочий.)
ly4_sveta 06 августа 2018 | 14:59
Варварская страна, дикий край, «тюрьма
народов» с убогим и неадекватным вождем,
который ради сохранения власти готов на все -
от запретов и закрытий всего нового и передового
до устранения критиков и оппонентов.
tks 06 августа 2018 | 15:10
Да неужто??
И что, порка будет??!