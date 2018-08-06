Джемалю, Расторгуеву и Радченко посмертно присуждена независимая премия в области профессиональной журналистики

Орхану Джемалю. Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко посмертно присуждена независимая премия в области профессиональной журналистики «Редколлегия» – за мужество и преданность профессии.

Денежный эквивалент премии будет передан семьям погибших, — рассказал Эху член жюри Сергей Пархоменко Напомним, — журналисты работали над фильмом о деятельности российских частных военных компаний за рубежом и погибли в Центральной Африке. Об обстоятельствах гибели журналистов и противоречивых версиях, которые окружают их смерть — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили на прошлой неделе в ночь на вторник в Центральноафриканской республике. Обстоятельства их гибели противоречивы. По одной из версий, на журналистов устроили засаду, как сообщает МБХ Медиа убийцы пропустили первую машину из колонны и открыли огонь по идущей следом за ней, где были наши коллеги. По другим данным машину журналистов остановила группа людей в тюрбанах, говоривших по-арабски. Выдвигалась также версия о похищении, затем убийстве. Власти ЦАР заявили об ограблении – у съемочной группы из России якобы пытались отнять машину. С собой у них была большая денежная сумма в долларах и дорогостоящее оборудование. Ни денег, ни техники не нашли. Убийство произошло в районе города Сибю севернее столицы Банги. На лесной дороге, где неизвестно по какой причине оказалась съёмочная группа. Журналисты приехали в Центральную Африку снять документальный фильм о российских наёмниках из частных военных компаний, в том числе ЧВК Вагнер, которая предположительно находится в стране. А также запечатлеть золотые прииски, на которых возможно после ухода боевиков работает российская горнодобывающая компания. Проект делали вместе с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского. В страну Джемаль и его коллеги въехали как туристы. Они обратились за помощью только к сотруднику миротворческой миссии ООН. Он же посоветовал россиянам водителя. Местные СМИ также сообщали, что у журналистов в столице ЦАР были проблемы с полицией. И якобы их машину несколько раз тормозили на дорогах. Со всеми убитыми журналистами, как ожидается, простятся завтра.

Военные журналисты проведут собственное расследование, — пообещал журналист Максим Шевченко Шевченко рассказал, что при перевозке утеряно заключение о смерти Орхана Джемаля – это может затянуть похороны. Прощание с Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым состоится завтра. Родные Орхана Джемаля также надеются, что все необходимые документы будут готовы ко вторнику. Похороны состоятся в тот же день в мусульманской части Хованского кладбища.