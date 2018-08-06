Джемалю, Расторгуеву и Радченко посмертно присуждена независимая премия в области профессиональной журналистики
Денежный эквивалент премии будет передан семьям погибших, — рассказал Эху член жюри Сергей Пархоменко Напомним, — журналисты работали над фильмом о деятельности российских частных военных компаний за рубежом и погибли в Центральной Африке. Об обстоятельствах гибели журналистов и противоречивых версиях, которые окружают их смерть — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили на прошлой неделе в ночь на вторник в Центральноафриканской республике. Обстоятельства их гибели противоречивы. По одной из версий, на журналистов устроили засаду, как сообщает МБХ Медиа убийцы пропустили первую машину из колонны и открыли огонь по идущей следом за ней, где были наши коллеги. По другим данным машину журналистов остановила группа людей в тюрбанах, говоривших по-арабски. Выдвигалась также версия о похищении, затем убийстве. Власти ЦАР заявили об ограблении – у съемочной группы из России якобы пытались отнять машину. С собой у них была большая денежная сумма в долларах и дорогостоящее оборудование. Ни денег, ни техники не нашли. Убийство произошло в районе города Сибю севернее столицы Банги. На лесной дороге, где неизвестно по какой причине оказалась съёмочная группа. Журналисты приехали в Центральную Африку снять документальный фильм о российских наёмниках из частных военных компаний, в том числе ЧВК Вагнер, которая предположительно находится в стране. А также запечатлеть золотые прииски, на которых возможно после ухода боевиков работает российская горнодобывающая компания. Проект делали вместе с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского. В страну Джемаль и его коллеги въехали как туристы. Они обратились за помощью только к сотруднику миротворческой миссии ООН. Он же посоветовал россиянам водителя. Местные СМИ также сообщали, что у журналистов в столице ЦАР были проблемы с полицией. И якобы их машину несколько раз тормозили на дорогах. Со всеми убитыми журналистами, как ожидается, простятся завтра.
Военные журналисты проведут собственное расследование, — пообещал журналист Максим Шевченко Шевченко рассказал, что при перевозке утеряно заключение о смерти Орхана Джемаля – это может затянуть похороны. Прощание с Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым состоится завтра. Родные Орхана Джемаля также надеются, что все необходимые документы будут готовы ко вторнику. Похороны состоятся в тот же день в мусульманской части Хованского кладбища.
Комментарии10
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noxepy_7_40_ 06 августа 2018 | 14:08
Служи Ходорковскому, дурачок, получишь посмертно блестящий значок.
shplint_05 06 августа 2018 | 14:47
Хотел спросить, а за что премия-то, но потом увидел фамилии Пархоменко и Ходорковског и спрашивать не стал. И так ясно. За попытку сваять что-то русофобское.
doktortier 06 августа 2018 | 15:01
noxepy_7_40_: что с тебя,идиот,умного услышишь и с других тоже
noxepy_7_40_ 06 августа 2018 | 15:22
doktortier: Даже? (c)
xuxuxoxo 06 августа 2018 | 14:10
Наёмникам-журналистам от русофобов !
m_doc 06 августа 2018 | 14:14
А чё Ходору не присудили? Если б экспедиция имела нужный для него финал, он был бы на первых ролях, нет?
vlabumur 06 августа 2018 | 14:52
m_doc: Если б экспедиция имела нужный для него финал,
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А разве организаторы планировали другой финал? Все срослось..
m_doc 06 августа 2018 | 14:53
vlabumur: И то правда.
epynda 06 августа 2018 | 14:26
Член жюри, Сергей Пархоменко.....
Дилетант во всём......
Типа Латыниной...
Знания поверхностные....
Правда перемешивается с ложью, и вся эта смесь, приправляется чудовищными фальсификациями...
Таково моё многолетнее, оценочное суждение...
viktor_lapin 06 августа 2018 | 15:12
А кроме МБХ Медиа вторую машину кто-нибудь видел? Была инфа, что на блок-посту их предупреждали об опасности ночной езды. И ни слова о второй машине.