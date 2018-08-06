Уголовное дело по факту гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву, возбуждено в Сочи, — сообщила ТАСС представитель СК по Краснодарскому краю Наталья Трифонова.

«По данным следствия, 3 августа по улице Октябрьская в поселке Лазаревское семилетний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Потоком воды ребенком затащило под бетонную площадку и унесло в море. В результате поисковых мероприятий тело мальчика обнаружили водолазы в море в районе русла реки Свирка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователями допрашиваются свидетели происшествия. Ведется работа по изучению документации и установлению лиц ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений».

Ливневая канава не была прикрыта решеткой, уточнила Наталья Трифонова.