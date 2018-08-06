Суд будет заниматься разделом имущества артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна в закрытом режиме
Суд будет заниматься разделом имущества артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна в закрытом режиме. Таким образом было удовлетворено ходатайство истца – в данном случае Степаненко , — которая считает, что в данном случае необходимо сохранить неприкосновенность частной жизни. Сторона ответчика это поддержала
Ранее сообщалось, что Степаненко требует взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества. В свою очередь, Петросян подал супруге встречный иск о расторжении брака.
Комментарии3
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kindman_a 06 августа 2018 | 13:38
Отправьте эту парочку в ЦАР, пусть веселят там наших несуществующих соотечественников и их коллег - темнокожих аборигенов.
danko1 06 августа 2018 | 13:50
kindman_a: Какая частная жизнь, если сотни миллионов из бюджета Москвы "театру" Петросяна ежегодно выделялись?
Платили за превращение телезрителей в дебилов?
prof57 06 августа 2018 | 13:43
В этом случае шуточек не будет - дело серьезное - юмористы бабло делят.