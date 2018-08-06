Мосгорсуд вновь оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова
Мосгорсуд вновь оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Жалоба защиты осталась без удовлетворения. Таким образом, режиссер будет находиться под арестом, как минимум, до 22 августа.
НапомнЮ, — Кирилл Серебренников является фигурантом дела Седьмой Студии о хищении бюджетных средств.
Комментарии2
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zemljanka 06 августа 2018 | 13:56
Сил, здоровья.
Позорник мудинский режессер.
vlabumur 06 августа 2018 | 14:01
"Тебя посодют, а ты не воруй!"(С)