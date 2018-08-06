Мосгорсуд вновь оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Жалоба защиты осталась без удовлетворения. Таким образом, режиссер будет находиться под арестом, как минимум, до 22 августа.

НапомнЮ, — Кирилл Серебренников является фигурантом дела Седьмой Студии о хищении бюджетных средств.