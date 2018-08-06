Погибшие в Центральноафриканской республики журналисты удостоены премии «Редколлегия»
Погибшие в Центральноафриканской республики журналисты удостоены премии «Редколлегия» за мужество и преданность профессии. Денежный эквивалент награды будет передан семьям Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Поддержка расследовательской журналистики – один из главных приоритетов «Редколлегии» — говорят учредители премии.
Комментарии2
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alladinov 06 августа 2018 | 13:37
Хотелось бы заметить, что от такого скоропостижного награждения невыразимо смердит. Что-то "Редколлегия" уж шибко суетится под клиентом.
zemljanka 06 августа 2018 | 13:47
Спасибо за помощь семьям.
Ценой своей жизни дали знать миру, что творят в стране, где есть алмазы, уран, золото
Мир им, приличным людям, в Вечности.
Нелюди-убийцы вели их, ждали в засаде.
Шендерович сказал гениально.