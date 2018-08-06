Погибшие в Центральноафриканской республики журналисты удостоены премии «Редколлегия» за мужество и преданность профессии. Денежный эквивалент награды будет передан семьям Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Поддержка расследовательской журналистики – один из главных приоритетов «Редколлегии» — говорят учредители премии.