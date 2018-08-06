Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. По крайней мере, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отмечает, что убытки от прекращения движения российских поездов через территорию Украины составят одну гривну.

Сейчас между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд Москва-Кишинев-Москва. Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.