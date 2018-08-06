Z Архив новостей новости
5 32 6 7897
13:30, 06 августа 2018

Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой

Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. По крайней мере, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он  отмечает, что убытки от прекращения движения российских поездов через территорию Украины составят одну гривну.
Сейчас между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования. По  территории Украины проходит лишь один транзитный поезд Москва-Кишинев-Москва. Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат Украинским железным дорогам и  железнодорожным администрациям стран СНГ.

Комментарии

32

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

roman_i_olga 06 августа 2018 | 13:34

запретить украм работать в россии

kindman_a 06 августа 2018 | 13:36

roman_i_olga:

Своим же ..овном зарастешь по уши, начиная с лестницы в подъезде.

dmast79 06 августа 2018 | 13:39

kindman_a: А что, украинцы, по вашему, только на роль гов..ночистов гожи?

kindman_a 06 августа 2018 | 13:41

dmast79:

Не знаю про украинцев, но наших - точно не заставишь нифуя ничего делать.

vlabumur 06 августа 2018 | 13:40

kindman_a: нет хоть как не считай а один таджик заменит двух хохлов.

navsegda 06 августа 2018 | 13:45

vlabumur: и трёх русских

ostapbey 06 августа 2018 | 13:58

navsegda: троих??
Это мужа с двумя любовниками каждой русской бабе?
А она и не против..
Мельдониаль подтверждение.
Русский мужик как старая лошадь..Борозду не портит и глубоко не пашет.
Даже..

dmast79 06 августа 2018 | 14:02

navsegda: Мне жаль, что вам приходилось прибегать к услугам таджиков и ТАКИХ немощных русских))

jjuddgge_ddrredd 06 августа 2018 | 13:43

Если бы Путя не был бы таким трусом, давно бы надо минимизировать все контакты с Украиной.
Лучше бы провели силовую операцию на Донбассе,взяли бы Мариуполь и и избавили население восточнее Днепра от бандеровских нацистоффф и их издевательств. Но Путя слишком труслив для такого, он только может по-мелкому гадить Америке и бесконечные "хитрые планы", из-за которых вместо полноценного русского Донбасса до Мариуполя - какой-то огрызок со страдающим населением
Путя обещал прекратить транзит энергоресурсов, пальчиком грозил. И?
Слишком много бездарных поп-"звёзд" из Украины на сценах России. Тьфу! Афиши - это в 50% случаев реклама всяких там Лорак и проч. Концертная мафия.
Гастарбайтеры на стройках из Украины - ленивы и халтурщики.
Таджики работают аккуратнее, идеальные подсобные рабочие.
ЗЫ. Хотя у нас в дачном посёлке уже много лет трудятся лдва хлопчика, из Винницы, между прочим. Неплохо работают - сторожа официально, но и забор могут отремонтировать, и скамейку анкерными болтами привинтить на участве. И главное - без бандеровских заскоков они. Хотя это в Москве. Может, когда к себе на Родину приезжают, скачут и орут
"Маскаляку на гиляку" и "Маскалей на ножи". Не знаю...хе-хе.

navsegda 06 августа 2018 | 13:49

jjuddgge_ddrredd: Вот давай , вояка, бери ружьё и пиз...й брать Мариуполь ,убивай братьев-славян , ограбь их , забери чужое , это так по русски
А чтобы убедится что в Украине и вообще нет "бандеровских заскоков" перестань смотреть телевизор , а просто съезди в Киев или Львов

dx555 06 августа 2018 | 13:58

navsegda:
Прервать жд сообщение между РФ и Украиной это не просто глупость граничащая с дикостью это и есть разжигание ненависти и вражды бандеровской бандой порошенко.

ostapbey 06 августа 2018 | 13:50

jjuddgge_ddrredd: а тебя под капелюхом что накоцано??
Бандеровцы поймали тебя в Ссыктывкаре и оставили свою память тебе путем татуирования символов в Бандеры?
Или у тебя бандеровские признаки передались генетически через пострадавшего так же, твоего папашку даже???

mihakr 06 августа 2018 | 14:00

jjuddgge_ddrredd:
/Лучше бы провели силовую операцию/

Вы хотите получить новую Югославию?
Скидывать бандитскую и нацисткую власть должны сами украинцы. Вот жители Донбасса и Крыма например не захотели жить под властью укронациков. А если жителей остальной части Украины нищета, криминал, нацизм и идиотизм которые им принесла Революция Гидности, то зачем им мешать? Пусть наслаждаются.

sergo_25_26 06 августа 2018 | 14:00

jjuddgge_ddrredd: Сам себе противоречишь и зачем тебе таких нас захватывать. У меня ответ один - скучно вам там одним в дерьме плавать. Давайте ка без нас захватчики хреновы.

lisitsa1962 06 августа 2018 | 13:52

Запретите. И визовый режим не забудьте.

sergo_25_26 06 августа 2018 | 13:58

roman_i_olga: Согласен на 100 процентов. Респект.

vladimir1_57 06 августа 2018 | 13:45

Зачем копателям моря железные дороги?
Правильно, рельсы ..заодно и газовые трубы, в металлолом!!

navsegda 06 августа 2018 | 13:51

vladimir1_57: и тебя с фамилией на удобрения

ostapbey 06 августа 2018 | 13:52

vladimir1_57: как будешь вывозить подельников Фучиджи из Тарасполя?? С бомбами и хламом??
Через прорубь??
Нырять будешь?
Даже??

grazschdanin 06 августа 2018 | 13:45

Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. По крайней мере, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отмечает, что убытки от прекращения движения российских поездов через территорию Украины составят одну гривну.
#
Вроде говорят, что 4-й год воюют....
Какая то странная у них война - на четвёртом году войны подсчитывают убытки от возможного прекращения железнодорожного сообщения.

ostapbey 06 августа 2018 | 13:55

grazschdanin Лоханкин тебя жена Варвара воспитывает уже двацццать лет а толку никакого..
Вот жители Лугандонии сданы на перевоспитание своим родителям.
Жителям тундры и понаехавшим даже..
Ужо они их по филейным частям настругают и на цугундер поставят.
А стрелочником тебя!
Даже..

income 06 августа 2018 | 13:46

Полагаю, люди, которые замутили всё это безобразие между нашими народами, эти люди поездами не ездят.

perestarok 06 августа 2018 | 13:49

"Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой"

Это они кому хотят сделать плохо?

leshiy_13 06 августа 2018 | 14:01

perestarok: "Это они кому хотят сделать плохо? " - Приднестровью.....

zemljanka 06 августа 2018 | 13:50

Фигня.

zemljanka 06 августа 2018 | 13:53

По шелковому пути пойдет газ, нефть.
А люди поедут на машинах.
И никакая политическая сволочь не оборвет связи людей.
Нелюди - стреляют.

sdrozhzhinov 06 августа 2018 | 13:54

В связи с чем подобный демарш. Кроме популизма и маразма - иных причин не видно

sg93 06 августа 2018 | 14:00

sdrozhzhinov:
Выборы предстоят. Педе нужны перемоги. Только почему Педик боится не жд сообщение перекрыть, а газовое? Война же! Значит нет никакой войны и это просто его пьяные закидоны. Хотя на Украину лучше пока не ездить, покуда пьяное бандеровское отребье друг друга не перестреляет..

skuull 06 августа 2018 | 13:55

Вообще похрену.

sergo_25_26 06 августа 2018 | 13:56

НАКОНЕЦ доперли. Давно уже пора. Оставить только пешие маршруты. Мокшане жизни нам никогда не дадут.

parasuk_ 06 августа 2018 | 14:01

Теперь зробитчане будут пробираться в Россию на осликах. Как их тюркские предки когда-то :)

rips4 06 августа 2018 | 14:02

Да шумеоам пофигу! Они пешком пойдут батрачить на кацапов, лишь бы подальше от гиднлсти.))
Лучше бы хахлам запретили на Йхе комменты писать, тем самым поддерживая газпром и ольгинских агрессоров!))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 441 6 5773 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 6994 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Казаки пытались спровоцировать конфликт на акции памяти жертв сталинских репрессий, которая вчера прошла в Карелии Об этом сообщают местные СМИ

5 111 6 6792
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 99 6 8184 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Рязанские казаки собираются создать реестр «врагов народа» В реестр рязанские казаки намерены включать «сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества»...

5 80 6 13499 30.07
Kрязань, казаки, общество, события
Блоги

В анонсе нового сезона «Карточного домика» фотография Кремля залита кровью Запись опубликована в Инстаграме…

5 96 6 8277 10:13
Kсериалы, актеры, кремль, фото, события
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Евгений Ройзман. Батарея — не панацея Если Евгений Ройзман считает себя либеральной фигурой, почему он пропагандирует бытовой фашизм? Почему он называет дееспособных людей, наших с вами братьев, сестер, детей – нарколыгами, говнокурами и скотами?..

5 68 6 11151 30.07
Kройзман, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 261 6 24013 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 161 6 16569 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 62 6 6878 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Войнович Те, кто спорят сегодня с властью и считают себя героями, не вполне понимают, что значило пойти против всей Системы при советской власти. Когда, казалось, что надежд на перемены нет никаких…

5 81 6 23830 30.07
Kпамять, общество, история, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15443 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 45 6 5356 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 49 6 5922 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Броневичок Алексею Анатольевичу — в студию Продолжай эту войну — а я займусь той «прекрасной Россией будущего», которую без себя во главе ты разучился видеть…

5 241 6 73874 30.07
Kполитика, оппозиция, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7288 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС НДС повышается до 20 процентов с 1 января

5 16 6 19031
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 132 6 179551 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 90 6 12346 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 12 6 510236 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Интервью Особое мнение

Глеб Павловский гость: Глеб Павловский политолог

Всегда надо начинать с банальных вариантов, а в данном случае банальные варианты – это то, что либо их заказали наемники, либо их приняли за наемников…

5 84 6 86672 01.08
#слушать 38:47 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7166825
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3601578

Сегодня в эфире