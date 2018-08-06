Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой
Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. По крайней мере, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отмечает, что убытки от прекращения движения российских поездов через территорию Украины составят одну гривну.
Сейчас между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд Москва-Кишинев-Москва. Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.
Комментарии32
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roman_i_olga 06 августа 2018 | 13:34
запретить украм работать в россии
kindman_a 06 августа 2018 | 13:36
roman_i_olga:
Своим же ..овном зарастешь по уши, начиная с лестницы в подъезде.
dmast79 06 августа 2018 | 13:39
kindman_a: А что, украинцы, по вашему, только на роль гов..ночистов гожи?
kindman_a 06 августа 2018 | 13:41
dmast79:
Не знаю про украинцев, но наших - точно не заставишь нифуя ничего делать.
vlabumur 06 августа 2018 | 13:40
kindman_a: нет хоть как не считай а один таджик заменит двух хохлов.
navsegda 06 августа 2018 | 13:45
vlabumur: и трёх русских
ostapbey 06 августа 2018 | 13:58
navsegda: троих??
Это мужа с двумя любовниками каждой русской бабе?
А она и не против..
Мельдониаль подтверждение.
Русский мужик как старая лошадь..Борозду не портит и глубоко не пашет.
Даже..
dmast79 06 августа 2018 | 14:02
navsegda: Мне жаль, что вам приходилось прибегать к услугам таджиков и ТАКИХ немощных русских))
jjuddgge_ddrredd 06 августа 2018 | 13:43
Если бы Путя не был бы таким трусом, давно бы надо минимизировать все контакты с Украиной.
Лучше бы провели силовую операцию на Донбассе,взяли бы Мариуполь и и избавили население восточнее Днепра от бандеровских нацистоффф и их издевательств. Но Путя слишком труслив для такого, он только может по-мелкому гадить Америке и бесконечные "хитрые планы", из-за которых вместо полноценного русского Донбасса до Мариуполя - какой-то огрызок со страдающим населением
Путя обещал прекратить транзит энергоресурсов, пальчиком грозил. И?
Слишком много бездарных поп-"звёзд" из Украины на сценах России. Тьфу! Афиши - это в 50% случаев реклама всяких там Лорак и проч. Концертная мафия.
Гастарбайтеры на стройках из Украины - ленивы и халтурщики.
Таджики работают аккуратнее, идеальные подсобные рабочие.
ЗЫ. Хотя у нас в дачном посёлке уже много лет трудятся лдва хлопчика, из Винницы, между прочим. Неплохо работают - сторожа официально, но и забор могут отремонтировать, и скамейку анкерными болтами привинтить на участве. И главное - без бандеровских заскоков они. Хотя это в Москве. Может, когда к себе на Родину приезжают, скачут и орут
"Маскаляку на гиляку" и "Маскалей на ножи". Не знаю...хе-хе.
navsegda 06 августа 2018 | 13:49
jjuddgge_ddrredd: Вот давай , вояка, бери ружьё и пиз...й брать Мариуполь ,убивай братьев-славян , ограбь их , забери чужое , это так по русски
А чтобы убедится что в Украине и вообще нет "бандеровских заскоков" перестань смотреть телевизор , а просто съезди в Киев или Львов
dx555 06 августа 2018 | 13:58
navsegda:
Прервать жд сообщение между РФ и Украиной это не просто глупость граничащая с дикостью это и есть разжигание ненависти и вражды бандеровской бандой порошенко.
ostapbey 06 августа 2018 | 13:50
jjuddgge_ddrredd: а тебя под капелюхом что накоцано??
Бандеровцы поймали тебя в Ссыктывкаре и оставили свою память тебе путем татуирования символов в Бандеры?
Или у тебя бандеровские признаки передались генетически через пострадавшего так же, твоего папашку даже???
mihakr 06 августа 2018 | 14:00
jjuddgge_ddrredd:
/Лучше бы провели силовую операцию/
Вы хотите получить новую Югославию?
Скидывать бандитскую и нацисткую власть должны сами украинцы. Вот жители Донбасса и Крыма например не захотели жить под властью укронациков. А если жителей остальной части Украины нищета, криминал, нацизм и идиотизм которые им принесла Революция Гидности, то зачем им мешать? Пусть наслаждаются.
sergo_25_26 06 августа 2018 | 14:00
jjuddgge_ddrredd: Сам себе противоречишь и зачем тебе таких нас захватывать. У меня ответ один - скучно вам там одним в дерьме плавать. Давайте ка без нас захватчики хреновы.
lisitsa1962 06 августа 2018 | 13:52
Запретите. И визовый режим не забудьте.
sergo_25_26 06 августа 2018 | 13:58
roman_i_olga: Согласен на 100 процентов. Респект.
vladimir1_57 06 августа 2018 | 13:45
Зачем копателям моря железные дороги?
Правильно, рельсы ..заодно и газовые трубы, в металлолом!!
navsegda 06 августа 2018 | 13:51
vladimir1_57: и тебя с фамилией на удобрения
ostapbey 06 августа 2018 | 13:52
vladimir1_57: как будешь вывозить подельников Фучиджи из Тарасполя?? С бомбами и хламом??
Через прорубь??
Нырять будешь?
Даже??
grazschdanin 06 августа 2018 | 13:45
Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. По крайней мере, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отмечает, что убытки от прекращения движения российских поездов через территорию Украины составят одну гривну.
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Вроде говорят, что 4-й год воюют....
Какая то странная у них война - на четвёртом году войны подсчитывают убытки от возможного прекращения железнодорожного сообщения.
ostapbey 06 августа 2018 | 13:55
grazschdanin Лоханкин тебя жена Варвара воспитывает уже двацццать лет а толку никакого..
Вот жители Лугандонии сданы на перевоспитание своим родителям.
Жителям тундры и понаехавшим даже..
Ужо они их по филейным частям настругают и на цугундер поставят.
А стрелочником тебя!
Даже..
income 06 августа 2018 | 13:46
Полагаю, люди, которые замутили всё это безобразие между нашими народами, эти люди поездами не ездят.
perestarok 06 августа 2018 | 13:49
"Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой"
Это они кому хотят сделать плохо?
leshiy_13 06 августа 2018 | 14:01
perestarok: "Это они кому хотят сделать плохо? " - Приднестровью.....
zemljanka 06 августа 2018 | 13:50
Фигня.
zemljanka 06 августа 2018 | 13:53
По шелковому пути пойдет газ, нефть.
А люди поедут на машинах.
И никакая политическая сволочь не оборвет связи людей.
Нелюди - стреляют.
sdrozhzhinov 06 августа 2018 | 13:54
В связи с чем подобный демарш. Кроме популизма и маразма - иных причин не видно
sg93 06 августа 2018 | 14:00
sdrozhzhinov:
Выборы предстоят. Педе нужны перемоги. Только почему Педик боится не жд сообщение перекрыть, а газовое? Война же! Значит нет никакой войны и это просто его пьяные закидоны. Хотя на Украину лучше пока не ездить, покуда пьяное бандеровское отребье друг друга не перестреляет..
skuull 06 августа 2018 | 13:55
Вообще похрену.
sergo_25_26 06 августа 2018 | 13:56
НАКОНЕЦ доперли. Давно уже пора. Оставить только пешие маршруты. Мокшане жизни нам никогда не дадут.
parasuk_ 06 августа 2018 | 14:01
Теперь зробитчане будут пробираться в Россию на осликах. Как их тюркские предки когда-то :)
rips4 06 августа 2018 | 14:02
Да шумеоам пофигу! Они пешком пойдут батрачить на кацапов, лишь бы подальше от гиднлсти.))
Лучше бы хахлам запретили на Йхе комменты писать, тем самым поддерживая газпром и ольгинских агрессоров!))