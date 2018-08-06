Жителей московского региона на предстоящей неделе ожидает «температурная пила». Об этом ТАСС сообщили в центре погоды «Фобос». Речь идет о резких перепадах температур.

При отсутствии кондиционера нужно сокращать рабочее время в жару, — заявила агентству ТАСС пресс-секретарь Роспотребнадзора Ирина Попова.

«Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа. При работах на открытом воздухе, температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 — 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 — 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 — 5 часов. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов».

В понедельник днем в столичном регионе воздух прогреется до +27. Однако к середине недели температура начнет снижаться. В ночь на среду столбики термометров не поднимутся выше отметки +13. Днем воздух прогреется до +20..+25. При этом к концу рабочей недели жителей Москвы вновь ожидает жаркая погода.