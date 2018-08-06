Нечаев: Объявленный «Роснефтью» обратный выкуп акций выглядит чудным, возможно готовится смена IPO

«Роснефть» впервые в своей истории объявила о планах провести на бирже обратный выкуп акций (buy-back) на 2 млрд. долларов. Бывший министр экономики, председатель Совета «Партии Перемен» Андрей Начаев считает это намерение об обратной покупке акций «чудным» и предположил, что готовится смена IPO для нового инвестора. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это кажется, мягко говоря, чудно. У «Роснефти» такое благостное финансовое положение, как мы знаем, с нее не будут взимать штрафы за невозврат валютной выручки. Поэтому это свидетельствует о том, что там не все благополучно. И 2 лишних млрд долларов потратить на выкуп акций — это более, чем странная затея», — сказал он.

По словам А.Нечаева, обратный выкуп акций компании осуществляют обычно «частные компании, которые хотят каким-то образом сменить собственников, перераспределить собственность».

«Но «Роснефть» под контролем государства. Единственное, что гипотетически можно предположить — нашелся какой-то стратегический инвестор, под которого хотят не делать новое IPO, а выкупить старые акции для того, чтобы потом передать этому стратегическому инвестору. Не хочется думать о том, что затевается какая-то очередная афера и скрытая приватизация, понятно, в чьих интересах», — заключил А.Нечаев.

Программа buy-back начнется во втором квартале 2018 года и продлится до конца 2020 года.