Нечаев: Объявленный «Роснефтью» обратный выкуп акций выглядит чудным, возможно готовится смена IPO
«Роснефть» впервые в своей истории объявила о планах провести на бирже обратный выкуп акций (buy-back) на 2 млрд. долларов. Бывший министр экономики, председатель Совета «Партии Перемен» Андрей Начаев считает это намерение об обратной покупке акций «чудным» и предположил, что готовится смена IPO для нового инвестора. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это кажется, мягко говоря, чудно. У «Роснефти» такое благостное финансовое положение, как мы знаем, с нее не будут взимать штрафы за невозврат валютной выручки. Поэтому это свидетельствует о том, что там не все благополучно. И 2 лишних млрд долларов потратить на выкуп акций — это более, чем странная затея», — сказал он.
По словам А.Нечаева, обратный выкуп акций компании осуществляют обычно «частные компании, которые хотят каким-то образом сменить собственников, перераспределить собственность».
«Но «Роснефть» под контролем государства. Единственное, что гипотетически можно предположить — нашелся какой-то стратегический инвестор, под которого хотят не делать новое IPO, а выкупить старые акции для того, чтобы потом передать этому стратегическому инвестору. Не хочется думать о том, что затевается какая-то очередная афера и скрытая приватизация, понятно, в чьих интересах», — заключил А.Нечаев.
Программа buy-back начнется во втором квартале 2018 года и продлится до конца 2020 года.
Комментарии12
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yralez 06 августа 2018 | 13:11
В виолончели вложатся.
danko1 06 августа 2018 | 13:47
yralez: От путинской власти и его ОПГ Озеро только провокаций и грабежа ждать можно.
trender 06 августа 2018 | 13:12
Так и есть. Чтобы вывести из-под санкций. Но, может не сработать.
cobakevich 06 августа 2018 | 13:34
trender:
Дебил ты .
Какие нах санкции , если у Роснефти хозяева пиндосы и баксы текут в бюджет США.
Сработать не может твоя срака, значит будешь брать в рот.
post_v 06 августа 2018 | 13:25
– "...а также ко всем членам этой позорной компании ультиматум". Это что такое, я не знаю…. Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле.
– Это такое международное слово. Бить будут.
(А. Гайдар, "Тимур и его команда")
dmast79 06 августа 2018 | 13:26
Кто такой этот Нечаев?
А, ну вот: "министр экономики России (1992—1993)" - значит, гайдаровец и прихватизатор чубайсовец.
Помню, тогда ещ
dmast79 06 августа 2018 | 13:28
dmast79: ещё инфляция была бешеная, и ваучеры скупали у народа за гроши и бухло.
Так что - крупный спец в области "странных затей".
kaplan911 06 августа 2018 | 13:30
Ненасытное отродье.
Иначе и не скажешь.
cobakevich 06 августа 2018 | 13:31
Пилять .. И этот туда же .
Видно американские хозяева хотят послать нах "суперменегара" тупого ублюдка Сечина.
rena1960 06 августа 2018 | 13:34
Да,пусть даже и не думают спрятаться:США и Запад отследят денежку нашего всё и его подельников...
leohid 06 августа 2018 | 13:41
Это кажется А.Нечаеву чУдным или чуднЫм?Это влияет на смысл заметки!ТщатЕльнее работать Надо!
utax 06 августа 2018 | 13:54
Шрек-Сечин опять оферу задумал.....))))
utax 06 августа 2018 | 13:54
Шрек-Сечин опять оферу задумал.....))))