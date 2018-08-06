Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, как Катар получил право проведения Чемпионата Мира по футболу 2022 года
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о том, как Катар получил право проведения Чемпионата Мира по футболу 2022 года.
В своей книге «Моя правда» Блаттер заявил о сговоре и политическом давлении при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Выдержку из книги приводит издание The Times.
Бывший спортивный чиновник написал, что Исполком ФИФА при выборе места проведения турнира даже не удосужился ознакомиться с докладом специальной инспекции, которая занималась анализом стран-претендентов и постановила, что Катар не сможет грамотно организовать чемпионат мира.
По мнению Блаттера, все определились с выбором заранее, а Катар выиграл благодаря сговору и политическому давлению на экс-участника Исполкома ФИФА Мишеля Платини.
Напомним, что Катар, а также чиновников ФИФА уже не раз подозревали в нечестности победы заявки страны на проведение ЧМ.
Впрочем, и сам Блаттер покинул пост Президента ФИФА на фоне коррупционного скандала. В 2015-м году его отстранили от футбола сроком на восемь лет.
Комментарии4
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jetsam 06 августа 2018 | 13:28
думаю во втором издании он уже будет смелее
и расскажет, как рф получила мундиаль и сколько это стоило :)
sg93 06 августа 2018 | 13:55
jetsam:
И что, переиграют ЧМ 2018 в англии? )))
Да видно откуда уши растут у этих майнкампоф.. Лжиыве ссаконаглые ублюдки пытаются сделать все, чтобы у себя провести чемпионат. Салупу королеве на воротник. Катар проведет достойный ЧМ. Сейчас там ничуть не жарче чем в Ивропке, а в 2022 вообще неизвестно что будет ..
skuull 06 августа 2018 | 13:57
jetsam: Так как и Германия в 2006 году, например?
Тоже писали, что куплен.
irinakingsize1 06 августа 2018 | 13:33
Преступники любят закладывать друг друга и делают это с удовольствием и с честными глазами.Почему этот удивительный факт не учитывают в нашей стране? Глуповаты-с?