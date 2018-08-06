Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, как Катар получил право проведения Чемпионата Мира по футболу 2022 года

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о том, как Катар получил право проведения Чемпионата Мира по футболу 2022 года.

В своей книге «Моя правда» Блаттер заявил о сговоре и политическом давлении при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Выдержку из книги приводит издание The Times.

Бывший спортивный чиновник написал, что Исполком ФИФА при выборе места проведения турнира даже не удосужился ознакомиться с докладом специальной инспекции, которая занималась анализом стран-претендентов и постановила, что Катар не сможет грамотно организовать чемпионат мира.

По мнению Блаттера, все определились с выбором заранее, а Катар выиграл благодаря сговору и политическому давлению на экс-участника Исполкома ФИФА Мишеля Платини.

Напомним, что Катар, а также чиновников ФИФА уже не раз подозревали в нечестности победы заявки страны на проведение ЧМ.

Впрочем, и сам Блаттер покинул пост Президента ФИФА на фоне коррупционного скандала. В 2015-м году его отстранили от футбола сроком на восемь лет.