Избирательная комиссия Серпуховского района Московской области отказала Александру Шестуну в регистрации на выборах
Избирательная комиссия Серпуховского района Московской области отказала действующему главе района Александру Шестуну в регистрации на выборах. Все подписи, собранные в пользу Шестуна, признаны недействительными, — в связи с тем, что подписные листы были оплачены не с обязательного избирательного счета, — рассказала супруга чиновника, Юлия. По ее словам, доверенность для открытия счета Шестуну не позволили оформить в СИЗО. Это решение будет обжаловано.
Глава Серпуховского района арестован по подозрению в превышении полномочий, — напоминают Ведомости.
Комментарии1
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alexakimfaa 06 августа 2018 | 13:46
Так для этого и "сшили" дело,и упекли в СИЗО...Т.е. - главное завести на "строптивца" уголовное дело,отправить под арест в СИЗО - и всё!..Человек в мышеловке - ничего не сделаешь, чтобы проводить свою предвыборную компанию..А там и "выборы" прошли..