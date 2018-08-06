Избирательная комиссия Серпуховского района Московской области отказала Александру Шестуну в регистрации на выборах

Избирательная комиссия Серпуховского района Московской области отказала действующему главе района Александру Шестуну в регистрации на выборах. Все подписи, собранные в пользу Шестуна, признаны недействительными, — в связи с тем, что подписные листы были оплачены не с обязательного избирательного счета, — рассказала супруга чиновника, Юлия. По ее словам, доверенность для открытия счета Шестуну не позволили оформить в СИЗО. Это решение будет обжаловано.

Глава Серпуховского района арестован по подозрению в превышении полномочий, — напоминают Ведомости.