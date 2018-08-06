Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел на свободу. Он стал одним из первых, кому пересчитали срок по новому закону, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Аникеева в пятницу выпустили из-под стражи из зала суда, сообщает сегодня RNS со ссылкой на помощницу судьи Лефортовского суда.

Адвокат осужденного Руслан Коблев сказал Интерфаксу, что в связи с его выходом на свободу защита отозвала апелляционную жалобу на отказ суда об условно-досрочном освобождении.

Владимира Аникеева арестовали в октябре 2016 года. В июле прошлого года Мосгорсуд приговорил его к двум годам колонии общего режима по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным следствия, Аникеев передавал хакерам почтовые ящики чиновников и предпринимателей, которые впоследствии взламывались участниками организации. Полученные данные они перепродавали.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько лет назад после публикации переписок ряда известных людей. Так, потерпевшими по делу были признаны: помощник президента Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы «Сумма». Среди возможных потерпевших назывались пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента Тимур Прокопенко. Но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

По делу были арестованы еще двое членов группы — Константин Тепляков и Александр Филинов. Они получили по три года колонии.

По данным источника «Интерфакса», еще трое предполагаемых участников «Шалтая-Болтая» находятся в розыске.