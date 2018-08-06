В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в ливневой канаве во время дождя
В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в ливневой канаве во время дождя. Дело квалифицировано по статье причинение смерти по неосторожности, — сообщает Интерфакс.
Ранее в городской мэрии заявили, что особенности конструкции канав не позволяют закрывать их решетками. Коммунальщики утверждают, что жители Сочи на работу ливневки до сих пор не жаловались.
Комментарии4
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evgen7512 06 августа 2018 | 13:19
Рассталивили капканы на дороге, и говорят, что так и нужно. Зажрались власти этого города.
rena1960 06 августа 2018 | 13:24
"...по неосторожности..."
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В любом нормальном государстве засудили бы местную муниципальную власть...,а у нас будут судить...налогоплательщиков-родителей,не имеющих возможности оставить ребёнка под надлежащим усмотром,пока деньги зарабатывают...,не на яхты и дворцы...,а чтобы прокормиться...
zemljanka 06 августа 2018 | 13:27
сострадание родным ребенка
царская резиденция
не кемерово...
poluputing 06 августа 2018 | 13:27
обычно россиянские детишки гибнут в выгребных ямах, в ливнёвых каналах - это что-то новенькое в джунглях Рассеи