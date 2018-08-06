В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в ливневой канаве во время дождя. Дело квалифицировано по статье причинение смерти по неосторожности, — сообщает Интерфакс.

Ранее в городской мэрии заявили, что особенности конструкции канав не позволяют закрывать их решетками. Коммунальщики утверждают, что жители Сочи на работу ливневки до сих пор не жаловались.