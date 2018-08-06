Журналистам, погибшим в Центральноафриканской республике, присуждена премия «Редколлегия». Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко посмертно наградили за особый вклад в российскую журналистику.

Присуждение независимой премии в области профессиональной журналистики в этом месяце совпало с известием о трагической гибели в ЦАР троих российских журналистов. Несмотря на то, что они не успели сделать материал, ради которого приехали в страну, жюри премии единогласно приняло решение присудить награду этого месяца их незавершенному расследованию. Организаторы премии также выразили признание мужеству и преданности профессии погибших журналистов. Деньги будут переданы их семьям.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко приехали в Центральноафриканскую республику 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частной военной компании «Вагнер» в этой стране. Через два дня их тела обнаружили вблизи города Сибю. По одной из версий, журналистов убили с целью ограбления.

Напомню, что завтра в Москве состоится прощание с режиссером Александром Расторгуевым. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище