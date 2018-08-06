Журналистам, погибшим в Центральноафриканской республике, присуждена премия «Редколлегия»
Журналистам, погибшим в Центральноафриканской республике, присуждена премия «Редколлегия». Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко посмертно наградили за особый вклад в российскую журналистику.
Присуждение независимой премии в области профессиональной журналистики в этом месяце совпало с известием о трагической гибели в ЦАР троих российских журналистов. Несмотря на то, что они не успели сделать материал, ради которого приехали в страну, жюри премии единогласно приняло решение присудить награду этого месяца их незавершенному расследованию. Организаторы премии также выразили признание мужеству и преданности профессии погибших журналистов. Деньги будут переданы их семьям.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко приехали в Центральноафриканскую республику 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частной военной компании «Вагнер» в этой стране. Через два дня их тела обнаружили вблизи города Сибю. По одной из версий, журналистов убили с целью ограбления.
Напомню, что завтра в Москве состоится прощание с режиссером Александром Расторгуевым. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище
Комментарии8
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jjuddgge_ddrredd 06 августа 2018 | 13:06
"И может быть, меня даже наградят, посмертно"(с)
Вспомнилась эта цитата из "Бриллиантовой руки" от Семён Семёныча Горбункова...
ostapbey 06 августа 2018 | 13:10
Не удивлюсь, если представление к награде подписывал Пригожин.
На своей кухне за праздничным столом..по такому случаю
Даже.
ostapbey 06 августа 2018 | 13:17
Вот Коба бы неотказался от подобной кухни..
Тут невольно приходит на ум сталинская концепция "сладости мщения", – он высказал её как будто в дружеской беседе с Каменевым и Дзержинским. Дело было летним вечером 1923 года, задолго до всех этих процессов. "Выискать врага, – будто бы откровенничал Сталин, – отработать каждую деталь удара, насладиться неотвратимостью мщения – и затем пойти отдыхать… Что может быть слаще этого?.."
grantis 06 августа 2018 | 13:10
про Джемаля: может как журналист он был и хорош, но как человек - г..но (имхо)
ostapbey 06 августа 2018 | 13:19
grantis: я скажу тебе больше..вот твои родители, да и дети твои может быть и хороши...
Но увы!
Даже..
vasya_von_smetankin 06 августа 2018 | 13:17
Ну да.
Для мёртвых у нас ничего не жалко... ведь им уже ничего не нужно...
zemljanka 06 августа 2018 | 13:22
соболезнования семьям подло убиты приличных людей
у нелюдей вся обслуга тоже нелюди
спасибо журналистам за солидарность
позор каждому, кто пишет мерзость по убитым
vlabumur 06 августа 2018 | 13:27
они не успели сделать материал, ради которого приехали в страну,
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А за что наградили?
И за каким материалом они ехали?