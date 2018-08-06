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12:40, 06 августа 2018

Компания Мейл.ру Групп предлагает объявить амнистию осужденных за  экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях

Компания Мейл.ру Групп предлагает объявить амнистию осужденных за  экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях и декриминализацию подобных случаев. В компании считают, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены, и готовы предложить помощь своих специалистов, — сообщает Интерфакс.

Комментарии

18

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neyexo 06 августа 2018 | 12:47

Не так это делается.
Если действительно есть желание, тов. Усманов вместо проплаты фильма о своей жене зашел бы к начальнику и попросил бы.
(Винер люблю, но фильмы сами не появляются, не напомнишь о юбилее - никто не вспомнит)

putinv 06 августа 2018 | 12:52

Голосовой помощник "Алиса", разработанный компанией "Яндекс" постоянно совершенствуется, обретая новые возможности, и, по всей видимости, изучает особенности политической ситуации в России.

6 августа оппозиционер Алексей Навальный обратил внимание читателей своего микроблога в Twitter на то, как "Алиса" отвечает на вопрос "почему врет Путин?". Судя по опубликованному Навальным короткому видео, "Алиса" сообщает, что глава государства не может по-другому, поскольку ложь вошла для него в привычку. Далее "Алиса" уточняет, что Путин случайно попал в Кремль и случайно стал президентом.

luger_max_otto 06 августа 2018 | 12:48

Они решили что от них шло слишком много доносов и поняли, что скоро за это им будет плохо...

cattt 06 августа 2018 | 13:08

Компания Мейл.ру создана КГБ и занимается слежкой, и она предлагает...
Смех - курям!

danko1 06 августа 2018 | 12:49

Статью за экстремизм, аналог 58 ст. , специально и ввели, чтобы любого, говорящего правду, посадить было можно.
И при развитом путинизме-бандитизме её не отменят.

testmeter 06 августа 2018 | 12:49

Пригожинские экстремистские портянки лайкают друг-друга, не боясь российского законодательства и правоприменительное практики. А зря...

timwlad78 06 августа 2018 | 12:57

testmeter: Пригожинские экстремистские портянки лайкают друг-друга, не боясь российского законодательства и правоприменительное практики. А зря...
------------
Компания Мейл.ру Групп предлагает объявить амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях
В компании считают, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены, и готовы предложить помощь своих специалистов, — сообщает Интерфакс
-------------
Ну вообще то перепост это соучастие.
И потому если и берёшь перепост,только для того чтобы прокомментировать его.
Так что testmeter и эти якобы специалисты,тут всё просто,перепост с коментариями и даст ответ зачем был перепост.
Всё остальное с сылкой,это распростронение и сооучастие.

pantv66 06 августа 2018 | 13:10

timwlad78: Всё остальное с сылкой,это распростронение и сооучастие.
_________________________________
Пост на Эхе - это экстремизм. А что не так? Так что суши сухари, грамотей.

timwlad78 06 августа 2018 | 13:29

pantv66: Всё остальное с сылкой,это распростронение и сооучастие.
_________________________________
Пост на Эхе - это экстремизм. А что не так? Так что суши сухари, грамотей.
----------
Ну если такой дебильный еврей,то да,к этому и приходит.
Вот сейчас обсуждали тему как мальчик утонул в сливном канале в Сочи.Мол то надо ,это надо.
Но когда проверили финансы ,на ЖКХ ноль денег от еврейских парламентариев,все деньги ушли на содержание еврейских театров и партий и принуждают евреи на содержание города кредиты брать муниципальным властям.
НУТУТ СПАСЕНИЕ ТОЛЬКО В ОДНОМ:
ХАЙЛЬ ГИТЛЕР с созданием юденамта.
Так что когда обоснуешь на исторических примерах и на Билейских истнах,то это не экстремизм.
А когда гонят шизофрению о строительстве коммунизма ез ГУЛАГА, это уже экстремизм.

navsegda 06 августа 2018 | 13:11

timwlad78: У сесесер с огромным аппаратом подавления , с КГБ и глушилками так и не вышло перекрыть людям информацию , в современном мире это вообще в принципе не возможно , всех не пересажаете

timwlad78 06 августа 2018 | 13:32

navsegda: У сесесер с огромным аппаратом подавления , с КГБ и глушилками так и не вышло перекрыть людям информацию , в современном мире это вообще в принципе не возможно , всех не пересажаете
-------------
Вот именно ,информацию не утаить и потому вымывают шизофреническую помойку типа строительства коммунизма без лагерей смерти.
И когда прёшься в наводнение с малым детём чтобы погулять и ребёнок при этом тонет,то пытатся искать виновных в том,что с неба вода льётся.

erpetkur 06 августа 2018 | 12:53

О как потеплело. Не спариться бы.

pantv66 06 августа 2018 | 13:05

Этот Mail.ru это примерно как Москалькова - Уполномоченный по правам человека в России, как Поклонская - против повышения пенсионного возраста. Это вирус, который надо нещадно удалять с компа. Решили в Цукерберга поиграть. Не верьте - ГБшная контора. И да, ради собственной безопасности, валите из ВКонтакте, если не хотите, чтобы вас сдали с потрохами.

cattt 06 августа 2018 | 13:10

pantv66: Яндекс, майл-ру это все гебешные захребетники, удалять их надо повсеместно.

jetsam 06 августа 2018 | 13:06

что, народ стал массово бежать из фсбшного icq в вотссапп?
так амнистируй не амнистируй - не остановить утечку :)))))))

(комментарий скрыт)

andy66 06 августа 2018 | 13:18

угу. Программисты могут такой скрипт написать, что сажать придется целыми районами и областями РФ )))

kaplan911 06 августа 2018 | 13:27

Судить за экстремизм нужно пригожинских продажных тролль-шавок.
Нисколько не сомневаюсь, что каждая такая гнида получит по заслугам.
Путинизм не вечен.

poluputing 06 августа 2018 | 13:32

явно тонут в сугробах доносов. Но россиянский народ требует ужесточения наказаний . За лайк - дыба, за репост - колесование, исконно россиянские развлечения

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