Компания Мейл.ру Групп предлагает объявить амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях и декриминализацию подобных случаев. В компании считают, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены, и готовы предложить помощь своих специалистов, — сообщает Интерфакс.