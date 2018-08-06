Япония может перейти на летнее время в 2019-2020 годах
Япония может перейти на летнее время в 2019-2020 годах, чтобы олимпийские соревнования проводились в более прохладное время дня, — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
Летом будущего года часы переведут на два часа вперед в качестве эксперимента. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Комментарии1
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jetsam 06 августа 2018 | 13:36
* Бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года *
никто и не вспомнил на ЭМ.
печально. очень печально.