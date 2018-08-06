Япония может перейти на летнее время в 2019-2020 годах, чтобы олимпийские соревнования проводились в более прохладное время дня, — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Летом будущего года часы переведут на два часа вперед в качестве эксперимента. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.