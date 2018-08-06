По меньшей мере 11 журналистов были задержаны в Венесуэле после покушения на президента страны Николаса Мадуро. Задержанные представляют венесуэльские, аргентинские испанские СМИ, сообщил в Национальном профсоюзе работников печати. Что стало причиной задержания журналистов, не уточняется. Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арриаса заявил, что подготовка к покушению велась в США и Колумбии. Ответственность за покушение взяла на себя одна из оппозиционных группировок.