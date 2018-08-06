По меньшей мере 11 журналистов были задержаны в Венесуэле после покушения на президента страны Николаса Мадуро
По меньшей мере 11 журналистов были задержаны в Венесуэле после покушения на президента страны Николаса Мадуро. Задержанные представляют венесуэльские, аргентинские испанские СМИ, сообщил в Национальном профсоюзе работников печати. Что стало причиной задержания журналистов, не уточняется. Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арриаса заявил, что подготовка к покушению велась в США и Колумбии. Ответственность за покушение взяла на себя одна из оппозиционных группировок.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rom8883 06 августа 2018 | 12:48
Могли бы ещё задержать велосипедистов.
disdai 06 августа 2018 | 12:57
...11 журналистов были задержаны...
Вы уверены, что это сообщение из Венесуэлы, а не из Турции?