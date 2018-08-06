Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна, — сообщает корреспондент Интерфакса.

Ранее стало известно, что Степаненко попросила расторгнуть брак и взыскать с Петросяна более 80% совместного имущества. Одновременно суд принял к производству встречный иск Петросяна к Степаненко.

Рассмотрение отложено на 13-е августа.