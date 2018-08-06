Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна, — сообщает корреспондент Интерфакса.
Ранее стало известно, что Степаненко попросила расторгнуть брак и взыскать с Петросяна более 80% совместного имущества. Одновременно суд принял к производству встречный иск Петросяна к Степаненко.
Рассмотрение отложено на 13-е августа.
Комментарии5
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danko1 06 августа 2018 | 12:39
Интересно, из чего их доход складывается.
Когда один журналист решил расследовать на что идут сотни миллионов, которые из бюджета Москвы ежегодно в театр Петросяна перечисляются, то по официальному адресу никаких следов театра не было. Один вахтер сидел, который понятия о театре не имел.
vladalin 06 августа 2018 | 12:47
Даешь телешоу! Публика ждет подробностей... И новой Витталиночки...
abborigen 06 августа 2018 | 13:05
А пашто в закрытом режыме то? Дело касается малолетних, или половой неприкосновенности?
allasc 06 августа 2018 | 13:05
значит трусы тоже будут делить
oleg_kievlyanin 06 августа 2018 | 13:35
Это будет их самый смешной совместный номер на сцене.