Лидер хакерской группы Шалтай-Балтая Владимир Аникеев вышел на свободу. Он стал одним из первых, кому по новому закону пересчитали срок наказания с учетом содержания под стражей – один день в СВИЗО засчитывается за полтора дня в воспитательной колонии.

Аникеев был осужден за неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстных побуждений. По данным правоохранительных органов, Шатлтай-Болтай специализировался на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников.