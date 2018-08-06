Лидер хакерской группы Шалтай-Балтая Владимир Аникеев вышел на свободу
Лидер хакерской группы Шалтай-Балтая Владимир Аникеев вышел на свободу. Он стал одним из первых, кому по новому закону пересчитали срок наказания с учетом содержания под стражей – один день в СВИЗО засчитывается за полтора дня в воспитательной колонии.
Аникеев был осужден за неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстных побуждений. По данным правоохранительных органов, Шатлтай-Болтай специализировался на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
erpetkur 06 августа 2018 | 12:39
Ухохочешся.