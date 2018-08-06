Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников Онкологического диспансера в Севастополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников Онкологического диспансера в Севастополе. Они отказали в химеотерапии пациентке Елене Красулиной. Она получала лечение по федеральной квоте, — сообщает севастопольский портал «Примечание».
Отмечается, что из-за отказа в химеотерапии болезнь женщины стала прогрессировать.
Комментарии21
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poluputing 06 августа 2018 | 12:44
федеральную квоту рюсського мира хлебать вам вёдрами крысчата
luger_max_otto 06 августа 2018 | 12:46
Зато крым ихний.
dmast79 06 августа 2018 | 12:48
poluputing: На Украине такая медицина, что крымчанам стоит завидовать? Чёт мне кажется завидуете вы, оттого и "крысчане".
poluputing 06 августа 2018 | 13:00
dmast79: красулина уже попробовала россиянской медицины и осталась довольна?
dmast79 06 августа 2018 | 13:11
poluputing: Так уголовное дело потому и заведено, что тут у нас случай рецидива украинского прошлого, с которым в Крыму надо усиленно бороться. Была бы ситуация обычной для России - кто стал бы заводить дело и раздувать скандал?
Это первое.
А второе - мы же не знаем причину отказа в химии. Может какие-то противопоказания, а может - бесполезно уже, такое в онкологии увы бывает(((
Вполне могла быть резистентная к химии опухоль, или состояние организма уже не позволяло применить химию. Дай Бог здоровья женщине, а дурням-злопыхателям - не попадать в её положение.
testmeter 06 августа 2018 | 12:45
Какая-такая химиотерапия? На России все лечатся духовными скрепами. А в Крыму так еще и камнями с неба из родной говени
dmast79 06 августа 2018 | 12:51
testmeter: Ваше мнение крымчанам известно, потому то вы и посланы ими по известному адресу.
"На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик — 32 тыс. транспортных средств за сутки. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост», передает «РИА Новости».
Как отмечается в сообщении, рекорд был зарегистрирован в воскресенье, 5 августа. Предыдущее рекордное значение установлено 15 июля, когда по мосту проехали 31,5 тыс. автомобилей.
С 16 мая по Крымскому мосту проехали около 1,6 млн автомобилей, что на 20% больше, чем перевезла легковых автомобилей Керченская переправа за 2017 год, рассказали в информационном центре.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b67f4379a79475124673177"
rom8883 06 августа 2018 | 12:54
dmast79: Желаю вам стать онкобольным, и чтобы вам так же в лечении отказывали.
dmast79 06 августа 2018 | 12:59
rom8883: Считайте что пожелали это себе, или своим детям.
А то, что случай не рядовой - говорит сама суть новости. Должно было быть веское основание для отказа - может, оно и было?
poluputing 06 августа 2018 | 13:03
dmast79: ну и ? загазованность уменьшилась, чище стало, воды прибавилось? Засрётесь окончательно и Украине назад совать будете как в 50-ые
dmast79 06 августа 2018 | 13:17
poluputing: Спросите у самих Крымчан, я то откуда знаю? Я был крайний раз в Крыму в 1990 году, в возрасте 11 лет. К концу лета съезжу гляну.
Ну уж точно ничего вам никто не отдаст, хотя бы потому что и тогда Крым отдавали не чужой стране. А теперь вы чужая страна, к тому же мелочно-злобная, завистливая и перманентно нищая. Крымчане сами за оружие возьмутся, при попытке их вам "отдать"..))
navsegda 06 августа 2018 | 13:13
dmast79: народ из Крыма ездит на большую землю отовариваться , туда-сюда , вот и весь рекорд
dmast79 06 августа 2018 | 13:20
navsegda: Разве это плохо? А осенью вроде должны пустить фуры - ещё лучше. А в будущем году - и поезда, стройка второго, железнодорожного моста близится к завершению, скорее подходы с Керченской стороны будут сданы позже...
testmeter 06 августа 2018 | 13:24
dmast79: "На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик — 32 тыс. транспортных средств за сутки" ///
Предлагаешь лечить онкозаболевания поздками по Крымскому мосту? Туда-сюда, туда-сюда... Неплохое дополнение к скрепам и камням с неба
malinskii 06 августа 2018 | 12:52
сочувствую женщине. с этой бякой чем скорее, тем на дольше смогут продлить жизнь. с другой стороны, за чё боролись......
dmast79 06 августа 2018 | 12:56
malinskii: Ну да, в живущей на подачки МВФ вечно-преддефолтной Украине её бы конечно давно вылечили...
И уж точно следственный комитет украины не возбудился бы на такой рядовой случай - его больше волнует "бытовой сепаратизм" и "антиукраинские действия" - или этим там у вас СБУ рулит?
malinskii 06 августа 2018 | 13:50
dmast79: дурак нумерованный. Я не живу в Украине. Твой СК всегда возбуждается апосля. Вот мальчика потоком унесло. Заборчика не было. А почему? Время покажет сказало что денех нет на заборчики. А иде же они. А они в сирии, донецке в ЦАР. И на эту женщину денех не хватило. И твоему папе на гандон в свое время не хватило, поэтому ты тут пахнешь.
jetsam 06 августа 2018 | 13:03
отказ в лечении онкобольного????
называйте просто - попытка убийства.
а умышленно или "не хотела я" - пусть уже СК разбирается.
democ 06 августа 2018 | 13:09
Так всё - таки химИотерапия или химЕотерапия!? Вот за что мне нравился Советский Союз, так за образованность населения, тем более журналистов в русском языке. Похоже, что печатает текст дЭвушка, но родная кому - то до "жопы". И везде так.
punyoshohlai 06 августа 2018 | 13:12
Мало информации. Почему отказали, если отказали? Были ли завезены минздравом лекарства по федеральной квоте? И что это за квота такая? Кто в неё попадает? и тд и тп
mag_1 06 августа 2018 | 13:22
удивляет , что люди какие-то квоты имеют! У меня муж, заслуженный военный летчик, лечится на платной основе и какие суммы приходится сыну выкладывать, страшно сказать!