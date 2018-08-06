Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников Онкологического диспансера в Севастополе. Они отказали в химеотерапии пациентке Елене Красулиной. Она получала лечение по федеральной квоте, — сообщает севастопольский портал «Примечание».

Отмечается, что из-за отказа в химеотерапии болезнь женщины стала прогрессировать.