Премия «Редколлегия» в этом месяце вручена семьям погибших в ЦАР журналистов – член жюри премии Пархоменко

Премия «Редколлегия» в этом месяце вручена семьям погибших в Центральноафриканской Республике журналистов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член жюри премии, журналист и издатель Сергей Пархоменко.

«Премия «Редколлегия» в этом месяце была целиком отдана семьям трем погибших в ЦАР журналистов (журналист О.Джемаль, режиссер А.Расторгуев и оператор К.Радченко — ЭМ)», — рассказал он.

Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

«Эта премия существует уже больше 2-х лет, и это удивительное такое образование на российском медийном рынке. Это премия присуждается каждый месяц. Каждый месяц авторы трех высококлассных материалов, опубликованных где-то в России — необязательно в Москве или в Санкт-Петербурге, часто где-то далеко в провинции — получают денежную премию общей суммой в 10 тысяч долларов», — пояснил С.Пархоменко.

В этом месяце, по словам журналиста, жюри единогласно приняло решение — отдать премию семьям погибших. «Они нуждаются в нашей помощи. И мы, таким образом, солидаризируемся с их работой, с их служением, с их поступком, потому что самое главное, что есть в современной журналистике — это жажда информации, это жажда знать, и право знать. Гибель этих журналистов стала доказательством того, что ничего важнее в журналистике сегодня нет», — заключил он.

Журналист О.Джемаль, режиссер А.Расторгуев и оператор К.Радченко были убиты в ЦАР 31 июля. Они снимали документальный фильм про ЧВК «Вагнер».