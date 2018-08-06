Сестры Хачатурян переведены в следственный изолятор № 6 и находятся на карантине, и очень переживают, что их разлучили, рассказал в нашем эфире посетивший сестер ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он добавил, что сейчас пытаются переквалифицировать статью в убийстве группой лиц по предварительному сговору, по которой обвиняются сестры, потому что они безусловно стали жертвой системного насилия.