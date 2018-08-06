Япония выразила протест России в связи с размещением Су-35 на самом крупном острове Курильского архипелага. Как сообщали СМИ, истребители несколько дней назад заступили здесь на опытно-боевое дежурство.

В Токио с прискорбием встретили сообщения о том, что Россия разместила Су-35 на острове Итуруп. Подобные действия идут вразрез с позицией Японии, заявил генсек правительства страны Йосихидэ Суга. Он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и сообщил, что протест был направлен в российский МИД через посольство в Москве 3 августа. Вместе с тем Суга отметил, что произошедшее не помешает продолжению диалога о принадлежности нескольких островов Курильского архипелага, среди которых и Итуруп. Напомню, что именно этот вопрос является камнем преткновения на пути заключения мирного договора между странами. Япония отстаивает свои права на спорные территории. А Россия настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Напомню, что японские власти не раз высказывала свои опасения по поводу «милитаризации» Южных Курил. В частности весной Токио заявил протест в связи с проведением на архипелаге военных учений.