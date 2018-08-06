«Роснефть» впервые в истории проведет обратный выкуп своих акций. Максимальный объем составит до 2 миллиардов долларов.

Начало программы и ее параметры, в соответствии с объявленными в апреле стратегическими инициативами, одобрил совет директоров компании. Она предполагает приобретение на открытом рынке акций «Роснефти», в том числе в форме глобальных депозитарных расписок. Максимальный объем таких бумаг установлен в размере не более 340 миллионов штук. Все приобретенные акции на время действия программы будут размещаться на балансе «Роснефти». После окончания программы, решение об их дальнейшей судьбе примет совет директоров. Следующим шагом станет выбор независимого банка-агента, который будет уполномочен на ведение подобных операций. Как говорится в сообщении нефтяной компании, в этом качестве «планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности программы, ее строгое соответствие одобренным советом директоров параметрам, а также другим применимым законодательным и регуляторным нормам».

О решении начать программу buy-back «Роснефть» объявила в начале мая. Эта мера связана с реализацией стратегии «Роснефть-2022», приоритетом которой является увеличение доходности и отдачи от имеющихся активов.

Программа рассчитана до конца 2020 года.