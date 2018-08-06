«Роснефть» впервые в истории проведет обратный выкуп своих акций
«Роснефть» впервые в истории проведет обратный выкуп своих акций. Максимальный объем составит до 2 миллиардов долларов.
Начало программы и ее параметры, в соответствии с объявленными в апреле стратегическими инициативами, одобрил совет директоров компании. Она предполагает приобретение на открытом рынке акций «Роснефти», в том числе в форме глобальных депозитарных расписок. Максимальный объем таких бумаг установлен в размере не более 340 миллионов штук. Все приобретенные акции на время действия программы будут размещаться на балансе «Роснефти». После окончания программы, решение об их дальнейшей судьбе примет совет директоров. Следующим шагом станет выбор независимого банка-агента, который будет уполномочен на ведение подобных операций. Как говорится в сообщении нефтяной компании, в этом качестве «планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности программы, ее строгое соответствие одобренным советом директоров параметрам, а также другим применимым законодательным и регуляторным нормам».
О решении начать программу buy-back «Роснефть» объявила в начале мая. Эта мера связана с реализацией стратегии «Роснефть-2022», приоритетом которой является увеличение доходности и отдачи от имеющихся активов.
Программа рассчитана до конца 2020 года.
Комментарии4
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danko1 06 августа 2018 | 12:11
И, как обычно, расходы наглый вор Игорь Иванович переложит на бюджет, т.е. россиян, а доход себе.
Отработанная схема вора и тупицы, который довел Роснефть до убытков в 70 млрд. долларов.
lenin3 06 августа 2018 | 12:21
danko1: а вам ответят:до убытков довёл не Сечин,а подлые западные санкции(которым Сечин сильно радовался и просил внести себя в список нерукопожатых).Сейчас на санкции всё можно свалить...
danko1 06 августа 2018 | 12:26
lenin3: Сечин Роснефть наращивал только воровством чужих компаний через посадки владельцев, Юкоса и Башнефти.
И ничего сам не создал. В реальности мы даже не знаем кому реально Роснефть принадлежит, т.к. очень запутанные схемы продажи акций и вывода денег.
igorrrpadlowitchs 06 августа 2018 | 12:29
danko1: роснефть опять занимается кидаловом бюджета России! Ведь выкуп акций будет происходить не за счёт денег компании, а за счёт государства! И вообще, выкуп своих акций обычно происходит тогда, когда кто- то хочет схимичить!