Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко присуждена премия в области профессиональной журналистики

Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко присуждена независимая премия в области профессиональной журналистики «Редколлегия». Таким образом отмечен их особый вклад в российскую журналистику и выражено признание мужеству и преданности профессии. Денежный эквивалент премии будет передан семьям погибших.

Напомню, журналисты работали над фильмом о деятельности российских частных военных кампаний в Центральноафриканской республике.