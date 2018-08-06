Фильм «Миссия невыполнима» обогнал «Кристофера Робина» по сборам в минувший уикенд в США, сообщает Dow Jones
Очередная картина про супер агента в исполнении Тома Круза собрала 35 миллионов долларов, тогда как история о повзрослевшем Кристофере Робине заработала 25 миллионов долларов. «Миссия невыполнима» собрала в мировом прокате 205 миллионов долларов.
Как отмечают американские СМИ, «Кристофера Робина» не показывают в Китае. Это крупнейший кинорынок мира после США. По некоторым данным, его запретили из-за того, что китайские оппозиционеры сравнивают председателя КНР Си Цзиньпина с Винни-пухом.
Комментарии3
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oneoretwo 06 августа 2018 | 11:40
...да вы шо ? наверное, где-нить на просторах дзюдохерии очередные кизяки уже выступили с предложением "заблокировать показ"...
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 12:00
Усраина намерена прекратить ж/д сообщения с Россией. Браво усраинцы, до ручки перекройте транзит террористического газа с территории РФ и начинайте жрать собственное говно для полноты кайфа!
r88w556xl4 06 августа 2018 | 12:05
Символично появление этой новости именно 6 августа - в день атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Кто показывает нам струйки крови, тот сам пролил её реки и продолжает лить до сих пор, на одном только Обаме 10 000 000 жертв в результате американской военной агрессии в разных странах.