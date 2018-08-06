Фильм «Миссия невыполнима» обогнал «Кристофера Робина» по сборам в минувший уикенд в США, сообщает Dow Jones

Очередная картина про супер агента в исполнении Тома Круза собрала 35 миллионов долларов, тогда как история о повзрослевшем Кристофере Робине заработала 25 миллионов долларов. «Миссия невыполнима» собрала в мировом прокате 205 миллионов долларов.

Как отмечают американские СМИ, «Кристофера Робина» не показывают в Китае. Это крупнейший кинорынок мира после США. По некоторым данным, его запретили из-за того, что китайские оппозиционеры сравнивают председателя КНР Си Цзиньпина с Винни-пухом.