«Зенит» ведёт переговоры о переходе с 25-летним защитником сборной Уругвая Диего Лаксальтом, сообщает «Газетта делла Спорт». Кроме российского клуба на уругвайца претендуют английский «Кристалл Пелес», а также итальянские «Лацио» и «Милан».

Лаксальт признан одним из лучших игроков сборной Уругвая на Чемпионате мира в России.