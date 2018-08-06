Тайвань угрожает ввести санкции против авиакомпаний, которые называют остров частью Китая
Авиакомпании может быть запрещено использовать пассажирские трапы или резервировать посадочное время в аэропортах страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимный источник в правительстве Тайваня. Тем, кто согласится признать независимость Тайваня, обещают льготы, в частности, снижение или полную отмену сборов на посадку.
Комментарии4
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andreyoo 06 августа 2018 | 11:44
Такое уж время сейчас. Время всеобщих санкций. Маятник пошел обратно. И собственно Крым тут похоже ни при чем
gvs 06 августа 2018 | 11:47
А если Кетай ответку устроит? Кому хуже будет? Правильно. Пассажирам...
kochar 06 августа 2018 | 12:04
Похожая история у нас с Крымом.
С ума все посходили.
dmast79 06 августа 2018 | 12:19
kochar: Просто заявивший о "конце Истории" ошибался, и кстати недавно это признал.