Тайвань угрожает ввести санкции против авиакомпаний, которые называют остров частью Китая

Авиакомпании может быть запрещено использовать пассажирские трапы или резервировать посадочное время в аэропортах страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимный источник в правительстве Тайваня. Тем, кто согласится признать независимость Тайваня, обещают льготы, в частности, снижение или полную отмену сборов на посадку.