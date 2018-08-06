Компания Русал – второй в мире производитель алюминия, опубликовала отчётность

Компания Русал – второй в мире производитель алюминия, опубликовала первую отчётность после того, как против неё и её владельца Олега Дерипаски были введены американские санкции. Продажи алюминия снизились почти на 19 процентов. Чистая прибыль упала на 25 процентов. После публикации промежуточной отчётности компания подорожала на Гонконгской бирже на 3 процента – до 4 миллиардов долларов, сообщает газета «Ведомости».