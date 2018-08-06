Компания Русал – второй в мире производитель алюминия, опубликовала отчётность
Компания Русал – второй в мире производитель алюминия, опубликовала первую отчётность после того, как против неё и её владельца Олега Дерипаски были введены американские санкции. Продажи алюминия снизились почти на 19 процентов. Чистая прибыль упала на 25 процентов. После публикации промежуточной отчётности компания подорожала на Гонконгской бирже на 3 процента – до 4 миллиардов долларов, сообщает газета «Ведомости».
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 06 августа 2018 | 11:44
"Чистая прибыль упала на 25 процентов. ... компания подорожала на Гонконгской бирже на 3 процента"
так получается, что инвесторы ожидали намного худших результатов. и где сообщения на Эхе про падение рубля?
sborisych 06 августа 2018 | 12:11
olegleon:
и где сообщения на Эхе про падение рубля?
===
К чему такая спешка? Всё вам(и нам..) будет..
tag188 06 августа 2018 | 12:01
Продажи алюминия снизились почти на 19 процентов. Чистая прибыль упала на 25 процентов.
===============
Советую Дерипаске почаще пересматривать выступление президента, где он говорит, что санкции нам только на пользу :))
ematveev 06 августа 2018 | 12:12
tag188:
Советую таг188 перечитать новость со слов "...компания подорожала на Гонконгской бирже на 3 процента..."
Чистая прибыль может гулять туда-сюда по периодам. А вот когда стоимость активов растет - это плюс в любом случае.
srk2658lu 06 августа 2018 | 12:25
А все кричат, что американские санкции нам по херу...
dmast79 06 августа 2018 | 12:29
srk2658lu: Ну а кто-то кричал "Рашка усё", еще в 2014-2015... а тут вононо как - и бюджет с профицитом, и Дерипаска с прибылью.