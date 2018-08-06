В Архангельске прокуратура проверила мастер-класс для учащихся начальных классов
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, школьникам в нарушение закона прочитали отрывки из взрослых произведений Гоголя, Толстого и Есенина. Мастер-класс был организован студентами архангельского музыкального колледжа. По результатам проверки внесены представления руководителю колледжа и департаменту образования администрации города, сообщает Интерфакс.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 06 августа 2018 | 11:36
...надеюсь, прокуратура включила в "представление" указивку на более тщательное изучение "му-му" .....
danko1 06 августа 2018 | 11:41
oneoretwo: Уголовное дело на этих студентов еще не завели?
А ведь они могут в следующий раз прочитать и "Сказку о попе и его работнике Балде" и оскорбить чувства гэбэшников в рясах.
dmast79 06 августа 2018 | 11:59
danko1: А если тв следующий раз, туда придут майн кампф читать, или протоколы сионских мудрецов?
Вообще то должен быть контроль, хотя в данном случае скорее формальный..
wuwer 06 августа 2018 | 11:39
А за чтение Конституции, что полагается? ...Расстрел?
jetsam 06 августа 2018 | 11:40
wuwer: фэнтези, вроде, в школе не проходят?
luger_max_otto 06 августа 2018 | 11:41
Это должно квалифицироваться как призывы к экстремизму, осуществляемые с особым цинизмом и с требованием особой жестокости. Вы бы еще про протоколы Нюрнбергского Трибунала спросили!
Так что минимум- это восемь лет строгого расстрела. А то и пожизненный эцих с гвоздями.
sborisych 06 августа 2018 | 12:01
wuwer:
По-видимому, её читать потихонечку можно, но только в недееспособном возрасте. И абы где не цитировать, дабы муде ..
sborisych 06 августа 2018 | 12:04
wuwer:
...ли припогонные не доколупались...
neitral_n 06 августа 2018 | 11:39
Гоголя начальным классам рановато знать.. Есенина с белой берёзкой ещё куда ни шло.... Не надо лишний раз провоцировать тех, кто и так на взводе....
neitral_n 06 августа 2018 | 11:41
neitral_n: ЗЫ А Толстой до конца жизни в себе-то разобраться не мог - нечего и других путать! Вон - потомок на ТВ совсем берега потерял!
dmast79 06 августа 2018 | 12:03
neitral_n: Толстых было трое или четверо, вроде как. Мне Алексей больше нравился, тот который написал роман про Петра Первого. Его я в младшем школьном как раз читал запоем - как бороды брили, как Нарву брали...
neitral_n 06 августа 2018 | 12:07
dmast79: Вот-вот! Он для школьников и писал! Штурмы, стрельцы и бороды... А как представишь это в реале - так и сыпется картинка....
dmast79 06 августа 2018 | 12:17
neitral_n: Надо развивать образное воображение.
olegleon 06 августа 2018 | 11:42
и как же в начальных классах оценили произведения любителя выпить Есенина? прониклись ли они его видением жизни? оценили всю мощь? ))
ну а прокурорским делать нечего, т.к. это работа местного РАНО, или как оно сейчас называется.
sharko_2 06 августа 2018 | 11:46
/проверила мастер-класс/
На детекторе лжи.
zavlabor 06 августа 2018 | 11:51
А то, что по ТВ который год Дом-2 крутят, ничего?
kochar 06 августа 2018 | 12:07
zavlabor: Так "Дом-2" для дебилов,а тут дети. Они этих писателей просто не поймут.Но прокуратура тут при чём?
Вообще с ума посходили.
zavlabor 06 августа 2018 | 12:18
kochar: Так "Дом-2" для дебилов,а тут дети.
-----------------------------------------------------------------------------
Увы, наше ТВ таковыми сделала 86% населения.
orein51 06 августа 2018 | 11:56
"Ну, гады, читать учат..." [Иванушка Д.]
dr_nemos 06 августа 2018 | 11:59
а вдруг задумаются....бдительные "товариСЧи"
curhatuy6 06 августа 2018 | 12:01
А что Гоголя, Толстого и Есенина уже запретили? За терроризм или распространение наркотиков?:)))
pr22000 06 августа 2018 | 12:08
А что это за взрослые произведения, да к тому же запрещенные в школе?
neitral_n 06 августа 2018 | 12:10
А вы чо, даже не в курсах, чо ли? Гоголь 2-й том МД на плане писал! Потом его сжег, нанюхался и окончательно спятил! )))
fischman 06 августа 2018 | 12:16
А у нас есть закон, по которому детям нельзя читать Гоголя, Толстого и Есенина?????
Ммммда..... Все, как в книгах написано.... "Умные - ненадобны. Надобны верные!"
Готэм пал, в нем правит бал всякая нечисть.
ed10075 06 августа 2018 | 12:27
Ну, если детишкам почитают фрагменты из "Ревизора", это им только на пользу.