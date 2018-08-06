В Архангельске прокуратура проверила мастер-класс для учащихся начальных классов

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, школьникам в нарушение закона прочитали отрывки из взрослых произведений Гоголя, Толстого и Есенина. Мастер-класс был организован студентами архангельского музыкального колледжа. По результатам проверки внесены представления руководителю колледжа и департаменту образования администрации города, сообщает Интерфакс.