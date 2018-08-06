В Калининграде взят под стражу офицер исправительной колонии № 9
Он подозревается в избиении заключённого. Врачи зафиксировали у потерпевшего перелом 10 рёбер. Уголовное дело возбуждено по материалами проверки, которые поступили из прокуратуры, сообщает Интерфакс.
Комментарии5
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serge_moro 06 августа 2018 | 11:37
Воровать -это его стихия.Он уже не мог себе представить ,чтобы он делал ,если бы не воровал.Для него воровство стало обыденным, как работа или сильнодействующий наркотик, с которого самостоятельно соскочить нельзя.Иногда он сожалел,что у него такое пассивное 145 миллионное стадо бандерлогов,которые не могут его избавить от воровства и назначают его очередные 6 лет не слазить с этого пагубного наркотика , который приносит ему и его друзьям баснословные барыши.
.Для него воровство стало идеологией , воздухом , едой , питьем без которого человек обходиться не может.Те ,кто пытался ему сказать,что он вор убиты , брошены в тюрьмы или стали инвалидами. Вору нельзя говорить ,что он вор , особенно ,если этот вор имеет свое стадо , которое идет за ним ,чтобы он не делал.Вор обычно никогда не идет на мoкруху , зная ,что может погореть. Он понимал,что он вор особенный и погореть никак не может потому что у него вся система правосудия состоит из более мелких воров ,которые кормятся с его руки.
Он понимал ,что он уже ворует не из-за того ,что ему нужны деньги . Нет, ,денег у него больше,чем у самого богатого человека на планете по версии Форбс. Он,ведь ворует уже машинально , автоматически ,как курящий автоматически тянется за сигаретой , а алкоголик за .спиртным. Возможно он болен и это ворозависимость прогрессирует.Он понимал кто виновник всех его бед . Это его народ,который он терпеть не мог и мстил ему где только можно. Ведь его многомиллионное стадо, вместо того ,чтобы один раз за 18 лет сказать ему в один многомиллионный голос хватить нас грабить иди лечись от ворозависимости .Так они гады выбирают меня снова до 2024 года. Ну, разве это нормально,разве они цивилизованные люди??!Нет у этих людей ничего святого ,раз они меня больного человека не могут выгнать с насиженного места ,чтобы я больше не воровал. Будь они прокляты!!
kochar 06 августа 2018 | 12:01
Этот садист-животное не имеет право жить среди людей.
luger_max_otto 06 августа 2018 | 12:26
А те, кто обеспичивал ему возможность такой самореализации- как с теми быть... На 10-м году вставания с колен и укрепления скреп выяснилось, что ФСИН- взятки, избиения и убийства, МЧС- взятки и игнор обязанностей, мусарня- взятки, избиения и убийства и так далее. В общем, госструктуры- это сборище преступников, картина маслом...
rifles 06 августа 2018 | 12:10
Какой нах это "офицер"?!
Костолом из НКВД,ему на мясокомбинате надо работать.
Там умение сломать 10 ребер за раз ценится.
forward 06 августа 2018 | 12:11
Оказывается силовые наши органы то того, прогнили. ФСИН избивает, СК ворует и крышует, МЧС взятки берет... А кто ими руководит то уже 19-ый год?