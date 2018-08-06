Президента Венесуэлы в субботу пытались убить при помощи двух беспилотников
Президента Венесуэлы в субботу пытались убить при помощи двух беспилотников, на каждом из них было по килограмму взрывчатки.
Новые подробности покушения на главу страны сообщили соратники Николаса Мадуро.
Покушение на венесуэльского лидера готовилось не менее полугода. Николаса Мадуро планировали убить с помощью начинённых взрывчаткой дронов, сообщил министр внутренних дел Нестор Ревероль. По его словам военным удалось обнаружить и изменить курс одного из двух летательных аппаратов. Сделали это с помощью электронных устройств. Этот беспилотник взорвался в стороне от президента Венесуэлы. Другой врезался в здание. Ответственность за нападение, совершенное прямо во время военного парада и выступления самого Мадуро, взяла на себя оппозиционная группа Фланелевые солдаты. Парад транслировали в прямом эфире, вся страна видела панику и военных, которые разбегались после громкого хлопка с площади в центре Каракаса. Семь военных были ранены. Мадуро обвинил в покушении на него колумбийского коллегу, а также США. МИД Колумбии назвал абсурдными обвинения, а госсекретарь Майкл Помпео сказал, что Штаты не располагают подробностями покушения. Власти Венесуэлы сообщили об аресте шести человек. И не исключили, что задержанных может стать больше.
Национальный профсоюз работников печати Венесуэлы выразил протест в связи с задержанием не менее 11ти журналистов. В их числе представители СМИ из Аргентины и Испании, а также сотрудник агентства Франс-пресс. Некоторых из них избили, других ограбили, сообщает РИА.
Комментарии6
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oneoretwo 06 августа 2018 | 11:18
..." скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты"...
подозрительная неточность наведения, какбэ... не находите ?
зато соответствующий ОРЕОЛ себе заработал...
zhrv 06 августа 2018 | 11:26
- "и военных, которые разбегались после громкого хлопка с площади в центре Каракаса. "
Ну так это не безоружный народ щемить, тут же и пострадать можно - а на фига?!
Есть повод задуматься, Кое-кому.
seryj_wolk 06 августа 2018 | 11:36
Посмотрел видео. Очень похоже на постановочное мероприятие. Мадура хочет перевести страну на чрезвычайное положение. На хорошо подготовленный теракт с 7 царапинами это не похоже
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 11:40
Первое - не двух, а трёх (есть видео);
второе - в покушении прослеживается прямая связь ЦРУ США с колумбийскими разведывательными структурами;
третье - США в очередной раз продемонстрировали свою линию на физическое устранение лиц несогласных с их политикой.
apels 06 августа 2018 | 12:02
Уж очень эти заявления малоправдоподобны. Изменить направление конечно можно. Однако для этого надо знать об операции. А если знали то выпускать первое лицо - преступление :) Да и Венесуэла не является передовой страной, а репеакции военных красноречиво показывает видео. Мне кажется вполне правдоподобной версия взрыва баллона газа в здании, сообщенной полиции по горячим следам.
rena1960 06 августа 2018 | 12:23
Двух беспилотников ...у оппозиции...?Да чего смеяться:у них денег нет на туалетную бумагу...А,вот у СБ "Роснефти",которая вложила бабло в хренову венесуэльскую...куда,чего...нам обычным гражданам РФ неведомо...очень даже могут быть сие беспилотные аппараты...