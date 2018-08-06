Президента Венесуэлы в субботу пытались убить при помощи двух беспилотников, на каждом из них было по килограмму взрывчатки.

Новые подробности покушения на главу страны сообщили соратники Николаса Мадуро.

Покушение на венесуэльского лидера готовилось не менее полугода. Николаса Мадуро планировали убить с помощью начинённых взрывчаткой дронов, сообщил министр внутренних дел Нестор Ревероль. По его словам военным удалось обнаружить и изменить курс одного из двух летательных аппаратов. Сделали это с помощью электронных устройств. Этот беспилотник взорвался в стороне от президента Венесуэлы. Другой врезался в здание. Ответственность за нападение, совершенное прямо во время военного парада и выступления самого Мадуро, взяла на себя оппозиционная группа Фланелевые солдаты. Парад транслировали в прямом эфире, вся страна видела панику и военных, которые разбегались после громкого хлопка с площади в центре Каракаса. Семь военных были ранены. Мадуро обвинил в покушении на него колумбийского коллегу, а также США. МИД Колумбии назвал абсурдными обвинения, а госсекретарь Майкл Помпео сказал, что Штаты не располагают подробностями покушения. Власти Венесуэлы сообщили об аресте шести человек. И не исключили, что задержанных может стать больше.

Национальный профсоюз работников печати Венесуэлы выразил протест в связи с задержанием не менее 11ти журналистов. В их числе представители СМИ из Аргентины и Испании, а также сотрудник агентства Франс-пресс. Некоторых из них избили, других ограбили, сообщает РИА.