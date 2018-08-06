Ингострах готов выплатить компенсации клиентам «Натали-турс», если туроператор объявит о прекращении деятельности. На компенсации в пределах страховой суммы могут рассчитывать клиенты, туры которых были аннулированы, а также туристы, которые согласились перенести поездки на более поздние даты, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

«Натали-турс» должен своим клиентам более миллиарда рублей. При этом деятельность компании застрахована в Ингострахе только на 50 миллионов, отмечает «Коммерсантъ».