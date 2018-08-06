Ингострах готов выплатить компенсации клиентам «Натали-турс», если туроператор объявит о прекращении деятельности
Ингострах готов выплатить компенсации клиентам «Натали-турс», если туроператор объявит о прекращении деятельности. На компенсации в пределах страховой суммы могут рассчитывать клиенты, туры которых были аннулированы, а также туристы, которые согласились перенести поездки на более поздние даты, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.
«Натали-турс» должен своим клиентам более миллиарда рублей. При этом деятельность компании застрахована в Ингострахе только на 50 миллионов, отмечает «Коммерсантъ».
Комментарии2
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olegleon 06 августа 2018 | 11:13
а если не объявит?
и что это за смешная страховка???
oneoretwo 06 августа 2018 | 11:21
...не надо делать мне "как лучше", просто научитесь выполнять условия договора страхования...