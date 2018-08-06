Задержаны более полутора десятков сотрудников, в том числе руководители, букмекерской конторы «Росбет»

Более полутора десятков сотрудников, в том числе руководители, букмекерской конторы «Росбет» задержаны в ходе масштабной операции правоохранительных органов по обвинению в незаконной игорной деятельности, сообщила официальный предстаитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко:

Проведено более 20 обысков в Москве, Московской, Ярославской и Орловской областей. В ходе их проведения были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов организованной преступной группы, отметила Светлана Петренко.