Задержаны более полутора десятков сотрудников, в том числе руководители, букмекерской конторы «Росбет»
Более полутора десятков сотрудников, в том числе руководители, букмекерской конторы «Росбет» задержаны в ходе масштабной операции правоохранительных органов по обвинению в незаконной игорной деятельности, сообщила официальный предстаитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко:
Проведено более 20 обысков в Москве, Московской, Ярославской и Орловской областей. В ходе их проведения были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов организованной преступной группы, отметила Светлана Петренко.
Комментарии4
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urakirov 06 августа 2018 | 11:15
Виновность что-ли не суд определяет теперь?
oldpartizan 06 августа 2018 | 11:16
как взяли, так и выпустят. крыша там серьёзная должна быть.
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 11:48
oldpartizan: А крышу слабо озвучить, или врать не привыкать, ..... да уважаемый?
olegleon 06 августа 2018 | 11:18
Эхо решило теперь не озвучивать сумму вменяемого нарушения, чтобы не было смешно, что Серебренникову больше вменяют "освоенных" бюджетных средств? ))))