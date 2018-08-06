Роснефть объявила о начале первого в своей истории обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов. Программа продлится до 2020 года. Все приобретённые акции будут размещаться на балансе Роснефти. После того, как программа закончится, решение об их дальнейшей судье примет совет директоров, сообщает РБК.