Роснефть объявила о начале первого в своей истории обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов
Роснефть объявила о начале первого в своей истории обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов. Программа продлится до 2020 года. Все приобретённые акции будут размещаться на балансе Роснефти. После того, как программа закончится, решение об их дальнейшей судье примет совет директоров, сообщает РБК.
Комментарии21
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danko1 06 августа 2018 | 11:08
Акции выкупят за счет бюджета или резервного фонда, а конечным владельцем потом ненасытный вор Игорь Иванович окажется.
mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 11:13
danko1:
Поскольку "роснефть" является всенародным достоянием, для обратного выкупа её акций будут использованы народные деньги.
Затем акции будут отданы тем, кому народ неизменно оказывает доверие уже два десятилетия.
tvitov66 06 августа 2018 | 11:49
mikhail_spb_: Сечен энд компани выходят в кЭш - похоже готовиться к сливу сверхдержавы ...
y_y_y 06 августа 2018 | 12:07
tvitov66:
//Сечен энд компани выходят в кЭш//
Какой, нафиг, кэш? Они тратят кэш, выкупая акции своей же компании. ИМХО, такое писать - это слишком даже для самого позорного либераста. :(
alexey_x 06 августа 2018 | 11:16
danko1: Как же хорошо, что у бабки danko все параллельно и перпендикулярно!Разъяснила все на пальцах, спасибо
olegleon 06 августа 2018 | 11:24
alexey_x: хватит над ней смеяться! ей же, ограбленной, на хлеб еле хватает пенсии в 17,500 рублей и льгот на 2-3 тысячи дополнительно. попробуй проживи на минимум 20 тысяч на одного целый месяц и не помри с голоду. вот она и разъясняет остальным )))
danko1 06 августа 2018 | 11:45
olegleon: Только конченная мразь, презирающая и своих родителей, существующая на награбленное вором Пригожиным у россиян, может презирать нищих пенсионеров и защищать тех, кто ворует триллионами.
Нелюдь, в котором ничего человеческого не осталось.
olegleon 06 августа 2018 | 11:52
danko1: как же ты сегодня долго думала! )))
или у тебя сегодня пенсия и ты пересчитывала свои 20 тысяч? ну да ты не стесняйся и пользуйся льготами по полной. субсидию не забывай получать, т.к. тебе же на хлеб и молоко не хватает пенсии от Собянина. и прокатись бесплатно на общественном транспорте. ты же не ребёнок, чтобы за проезд платить. это пусть дети оплачивают, а ты смело заходи бесплатно и рассказывай о том, как тебя обворовал Собянин.
lager23 06 августа 2018 | 12:12
olegleon: Чужая жизнь … тот самый стимул, что помогает оценить свою.....
20т рублей в месяц пенсии для вас мечта или фантастика?
olegfst 06 августа 2018 | 11:24
alexey_x: Вам дегенератов, не понять
olegleon 06 августа 2018 | 11:15
"об их дальнейшей судье"
о каком судье? какого суда? на РБК вообще ничего ни про судей, ни про прокуроров нет. зачем давать ссылку и перевирать информацию другого СМИ?
kaplan911 06 августа 2018 | 11:16
Очередная афёра.
Хапать и охранять награбленное - их первейшая задача.
А россиянам дырку от бублика и рост......налогов и цен.
\\ МЭР предлагает учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХ
Как поясняет газета «Известия», стоимость коммунальных услуг останется прежней, но итоговая сумма вырастет за счет величины включенного в платеж налога.\\
Рад за вшивых портянок, которые поддерживают такую обираловку.
Явный признак того, что они прокладки пригожина, продались этому ворью
за доширак.
sergo_25_26 06 августа 2018 | 11:18
Просто они больше ни кому не нужны. Так и будут теперь с газпромом выпускать и скупать до бесконечности.
boooben 06 августа 2018 | 11:20
Вопрос зачем им это надо? При нынешнем режиме это всё равно их частная собственность, а при смене режима они все сядут и все акции будут изъяты.
irinakingsize1 06 августа 2018 | 11:20
Непонятно: то ли "последний хапок", то ли вертаемся в СССР?
Но главное, что они поняли, что никакого сопротивления не будет, делать можно все, что угодно. Что скажут местные эксперты?
andy66 06 августа 2018 | 11:40
перед окончательной эвакуацией все ресурсы РФ будут обналичены... после чего владельцы наличности просто растрорятся в воздухе )))
rena1960 06 августа 2018 | 11:21
США и Западу дела нет до жития обычных простых граждан РФ:грабила бы и грабила их собственная власть...,ну видать планида у них...убогих...такая.Но вот,когда влезают в устройство их собственных государств...,ой,ёй,ёй...,не надо...
dennik 06 августа 2018 | 11:22
Помнится у виолончелиста есть такая сумма :-)))
vasya_von_smetankin 06 августа 2018 | 11:32
Так спасём же очередной раз Игрь Иваныча от бедности.
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 11:44
...давно пора мелкобритов с норвегами под зад пинком. Роснефть российская нефтегазовая компания и поэтому присутствие там иностранных дармоедов нежелательно.
zhrv 06 августа 2018 | 12:08
Буквально недавно, Солнцеликий поздравлял Иваныча с удачной продажей пакета акций непонятно кому. А теперь какие-то акции будут выкупаться по рыночной цене.
Вопрос - кто на этом нагреет руки?