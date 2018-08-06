В Красноярском крае проходит день траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8. Жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.

Во всех городах и районах региона сегодня приспущены флаги Красноярского края. С минуты молчания начинаются официальные мероприятия. Телеканалы и радио не транслируют развлекательные программы и передачи. К трауру присоединилась и Томская область — один из погибших при крушении был жителем региона. Здесь также отменены все развлекательные мероприятия.

Трагедия произошла два дня назад. По предварительной версии, вертолет компании «UTair» при взлете задел винтом грузовой подвес другого вертолета и упал. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров – вахтовиков, летевших на нефтеперекачивающую станцию. Все они погибли. Второй вертолет совершил экстренную посадку, никто не пострадал. По факту аварии возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы продолжает работать межведомственная оперативная группа. Следователи не исключают, что крушение могло произойти из-за ошибки пилота. Как отмечается, оба вертолета были исправны.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что тела всех погибших при крушении в ближайшее время будут доставлены в Красноярск для проведения экспертизы