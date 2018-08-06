Яндекс-навигатор «заговорил» голосом Артёма Дзюбы. Футболист записал более 1230 фраз, с помощью которых приложение выедёт водителя по маршруту. О приближающейся камере Дзюба предупреждает: «Как у Черчесова, не забалуешь – впереди камера». Если дрогу ремонтируют, футболист сообщает «Прострел не выйдет – впереди дорожные работы».