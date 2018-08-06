Яндекс-навигатор «заговорил» голосом Артёма Дзюбы
Яндекс-навигатор «заговорил» голосом Артёма Дзюбы. Футболист записал более 1230 фраз, с помощью которых приложение выедёт водителя по маршруту. О приближающейся камере Дзюба предупреждает: «Как у Черчесова, не забалуешь – впереди камера». Если дрогу ремонтируют, футболист сообщает «Прострел не выйдет – впереди дорожные работы».
Комментарии3
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danko1 06 августа 2018 | 10:37
Мало зарабатывает ногами?
Решил диктором подработать.
andre_klimov 06 августа 2018 | 10:38
"приложение _выедёт_ водителя"
Звучит как-то... :))) Новостникам - зачёт за улыбку!
shoorah 06 августа 2018 | 10:54
А что, кто-то пользуется Яндекс-навигатором?