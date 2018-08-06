Сестры Хачатурян, арестованные по обвинению в убийстве отца, смогут продолжить обучение и окончить школу
Сестры Хачатурян, арестованные по обвинению в убийстве отца, смогут продолжить обучение и окончить школу,
сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественно-наблюдательной
комиссии (ОНК) и Иван Мельников.
«Администрация СИЗО разрешила им
закончить школу. У изолятора заключЈн договор со школой номер 1, к ним
будут приходить учителя и они смогут полноценно учиться и закончить
11-ый класс. Также в конце годами на общих основаниях будут сдавать
ЕГЭ», — сказал И.Мельников.
Комментарии3
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stalinator 06 августа 2018 | 10:46
А на ордена-медали они могут рассчитывать?
ugiazov 06 августа 2018 | 10:50
Их бы отправить туда, где папины брателлы их не достанут.
ergep 06 августа 2018 | 10:56
Вообще, этот случай - хороший повод для правозашитников добиться более строгого контроля за насилием в семье и защиты детей. Но нет , все воют кто прав, кто виноват... Дети в принципе не могут быть виноваты, если они совершили такое страшное преступление, они были доведены до предела, вот и все.