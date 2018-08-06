Сестры Хачатурян, арестованные по обвинению в убийстве отца, смогут продолжить обучение и окончить школу,

сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественно-наблюдательной

комиссии (ОНК) и Иван Мельников.

«Администрация СИЗО разрешила им

закончить школу. У изолятора заключЈн договор со школой номер 1, к ним

будут приходить учителя и они смогут полноценно учиться и закончить

11-ый класс. Также в конце годами на общих основаниях будут сдавать

ЕГЭ», — сказал И.Мельников.