Новый концертный зал «Зарядье " в Москве получит 14 роялей и 8 пианино общей стоимостью более 154 миллионов рублей
Новый концертный зал «Зарядье " в Москве получит 14 роялей и 8 пианино общей стоимостью более 154 миллионов рублей. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок. В пресс-службе концертного комплекса уточнили, что конкурс выиграла американская компания «Стейнвей».
Комментарии9
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nernerr 06 августа 2018 | 10:36
А виолончели купили?
askol2016 06 августа 2018 | 10:37
Победа за Ролдугиным!
olegleon 06 августа 2018 | 10:40
nernerr: ограбили московских пенсионеров!
минимальной московской пенсии в 17,500 рублей на хлеб даже не хватает, а они рояли закупают
nernerr 06 августа 2018 | 10:41
olegleon: Кто ограбил?
olegleon 06 августа 2018 | 10:53
nernerr: мэрия. пенсионерам нищенскую пенсию в 17,500 и нищенские льготы тысяч на 5 всего, а каким то пианистам рояли за миллионы!
nernerr 06 августа 2018 | 10:55
olegleon: "Где посадки!?" ВВП
vikwlad 06 августа 2018 | 10:43
Откуда деньги на рояли и пианино? Неужели дружок Путина, Ролдугин, отстегнул от своих миллиардов?
furk 06 августа 2018 | 10:50
Местные жители раскатают пианины по аулам!
tag188 06 августа 2018 | 10:54
20 миллионов официальных нищих россиян теперь могут утешиться тем, что в "Зарядье" будут рояли с пианино в среднем по 7 миллионов каждое :))