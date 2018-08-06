Новый концертный зал «Зарядье " в Москве получит 14 роялей и 8 пианино общей стоимостью более 154 миллионов рублей. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок. В пресс-службе концертного комплекса уточнили, что конкурс выиграла американская компания «Стейнвей».