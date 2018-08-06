Россельхознадзор отчитался о том, что за 3 года уничтожены более 26 тысяч тонн санкционной продукции. В основном это польские яблоки и турецкие томаты. Продукты уничтожают в соответствии с указом президента Путина, который был подписан 29 июля 2015 года. Под запрет попали мясо, мясная и молочная продукция, рыба и овощи и фрукты, в частности, из США и Евросоюза.