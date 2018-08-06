Россельхознадзор отчитался о том, что за 3 года уничтожены более 26 тысяч тонн санкционной продукции
Россельхознадзор отчитался о том, что за 3 года уничтожены более 26 тысяч тонн санкционной продукции. В основном это польские яблоки и турецкие томаты. Продукты уничтожают в соответствии с указом президента Путина, который был подписан 29 июля 2015 года. Под запрет попали мясо, мясная и молочная продукция, рыба и овощи и фрукты, в частности, из США и Евросоюза.
Комментарии6
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ostapbey 06 августа 2018 | 10:39
А ведь это же был не лэндлиз..
Это русский купец купил для российского народа.
За свои кровные.
Даже..
timwlad78 06 августа 2018 | 10:53
ostapbey: А ведь это же был не лэндлиз..
Это русский купец купил для российского народа.
За свои кровные.
Даже..
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Тухлятину пытались сбыть западники.
Проходили это в 1990тых.
Все просроченные продукты с медикаментами и весь металлолом, и всю рухлядь в 1990тых сплавляли за бешенные деньги которые делили между собой господа московские либералы жидобандеровцы западники. Людей тысячами травили обвиняли во всём местные власти.
А когда перекрыли этот беспредел вся эта сволочь жидобандеровская завопила что мол людей не дают кормить и лечить.
Проходили всё этот бред собачий о том что якобы жиды с бандеровцами о людях беспокоятся. В Реальности шкуру до костей драли за тухляк и металлолом.
Так жид поганый мразь помойная бандеровская ostapbey,недавно это было и ничто не забыто и никто не забыт..
К стати,на Украине разделение уже идёт на бандеровцев и жидов по причине что жиды опять для бандеровцев коммунизм не построили обещав Россию завревать чтобы бандеровцев содержать.
А в реальности жиды на Украмне в роскоши,а бандеровцы у разбитого корыта.
У жидов уже предчувствия в жопе заиграли нехорошие и драпать некуда.ВЕЗДЕ ПАСПОРТА ЖИДАМ РВУТ И ПИНКАМИ ОБРАТНО ОТПРАВЛЯЮТ.
В Израиле недавно об этой истории вспоминали на примере того как в Израиле стали поступать по законам третьего рейха с неправилоьными явреями типа украинских и прочих с восточной европы.
Так что жид пархатый неправильный,крындец тебе тварь ты ostapbey зарабатывающий скармиливая людям отраву и металолом.
mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 10:43
Нужно наштамповать медалей "за победу над санкционкой" и награждать передовиков из россельколхозпозора.
scroodge 06 августа 2018 | 10:48
При этом ставят ящики "дари еду", гребаный стыд.
gvs 06 августа 2018 | 10:51
Уничтожать надо ВСЁ!!! Потом разберутся, что было санкционным... ))))
rom8883 06 августа 2018 | 10:54
Плачу от счастья.